Кубок України. Хто з ким зіграє в півфіналі: результати жеребкування

До півфінальної стадії турніру вийшли три представники української Прем'єо-ліги – донецький "Шахтар", київське "Динамо" та житомирське "Полісся". А також представник Першої ліги – "Буковина" з Чернівців.

За результатами жеребкування в півфіналі зустрінуться:

"Буковина" - "Динамо"

"Полісся" - "Шахтар"

Півфінальні матчі відбудуться в середу, 23 квітня. Фінал пройде також у середу, 14 травня на домашній арені "Полісся" – Центральному стадіоні Житомира.

Фінал Кубка України-2024/25: що відомо

Житомир стане десятим містом, де зіграють фінал національного Кубка. Вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше приймав Київ – 18 разів. П'ять фіналів відбулися у Харкові, два – у Дніпрі. По одному разу – в Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі та Рівному.

Перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Чинним володарем трофея є "Шахтар". В минулорічному фіналі "гірники" перемогли полтавську "Ворсклу" (2:1) та здобули 14-й в історії клубу Кубок України.

За цим показником донецький клуб вийшов на чисте перше місце, випередивши "Динамо" з 13-ма перемогами в турнірі. Крім пари вітчизняних грандів, трофей здобували також одеський "Чорноморець" (двічі), "Ворскла" та сімферопольська "Таврія" – по одному разу.