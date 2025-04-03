Кубок Украины. Кто с кем сыграет в полуфинале: результаты жеребьевки

В полуфинальную стадию турнира вышли три представителя украинской Премьер-лиги - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и житомирское "Полесье". А также представитель Первой лиги - "Буковина" из Черновцов.

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

"Буковина" - "Динамо"

"Полесье" - "Шахтер"

Полуфинальные матчи состоятся в среду, 23 апреля. Финал пройдет также в среду, 14 мая на домашней арене "Полесья" - Центральном стадионе Житомира.

Финал Кубка Украины-2024/25: что известно

Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев - 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два - в Днепре. По одному разу - в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". В прошлогоднем финале "горняки" победили полтавскую "Ворсклу" (2:1) и завоевали 14-й в истории клуба Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив "Динамо" с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и симферопольская "Таврия" - по одному разу.