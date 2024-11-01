Кубок України з баскетболу: визначилися суперники на першому етапі

Федерація баскетболу України провела жеребкування стартового раунду розіграшу національного кубка серед чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У другому за рангом баскетбольному турнірі беруть участь усі вісім клубів Суперліги. До них приєдналися чотири команди Вищої ліги – "Харківські Соколи", миколаївський "Ніко-Баскет", "ДіДіБао" з Кам'янця-Подільського та столичний "Селф Мейд".
Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань, де пройдуть матчі 1/8 та 1/4 фіналу. Пощастило Черкасам, Дніпру та Рівному. Потім – розбили на пари учасників.
Перший етап відбудеться з 25 листопада до 1 грудня. До фіналу чотирьох вийдуть три переможця цієї стадії, а також найкраща з команд, що програє у чвертьфіналі. Півфінальні пари також будуть визначені шляхом жеребкування.
Фінал чотирьох, де безпосередньо розіграють трофей, запланований на весну 2025 року. Місце його проведення визначать пізніше.
Результати жеребкування 1/8 фіналу
Вперше трофей було розіграно у 1993 році. Переможцем стала одеська "БІПА-Мода".
У подальшому турнір проводили нерегулярно. В сезоні 2008/09, під час розколу в українському баскетболі, відбулося паралельне змагання, що мало назву кубок Української баскетбольної ліги (УБЛ). У 2010-2013 роках провідні клуби розігрували Кубок Суперліги. Паралельно за свій трофей боролися колективи нижчих дивізіонів.
Якщо брати до уваги лише "чистий" Кубок України, найбільше перемог має маріупольський "Азовмаш" – 5. А разом з усіма іншими трофеями першість тримає столичний "Будівельник", який шість разів брав гору в фінальних поєдинках.
Раніше "Дніпро" черговим розгромом завершив виступи в Кубку Європи ФІБА.
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