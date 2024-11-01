Кубок Украины по баскетболу: определились соперники на первом этапе

Во втором по рангу баскетбольном турнире принимают участие все восемь клубов Суперлиги. К ним присоединились четыре команды Высшей лиги - "Харьковские Соколы", николаевский "Нико-Баскет", "ДиДиБао" из Каменец-Подольского и столичный "Селф Мэйд".

Сначала путем слепой жеребьевки были определены три хозяина первого этапа соревнований, где пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала. Повезло Черкасам, Днепру и Ровно. Затем – разбили на пары участников.

Первый этап состоится с 25 ноября по 1 декабря. В финал четырех выйдут три победителя этой стадии, а также лучшая из команд, проигравших в четвертьфинале. Полуфинальные пары также будут определены путём жеребьевки.

Финал четырех, где непосредственно разыграют трофей, запланирован на весну 2025 года. Место его проведения определят позже.

Результаты жеребьевки 1/8 финала

"Черкасские Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла"

"ДиДиБао" – "Харьковские Соколы"

"Днепр" – "Кривбасс"

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

"Ровно" – "Селф Мэйд"

"Нико-Баскет" – "Старый Луцк"

Кубок Украины: что известно

Впервые трофей был разыгран в 1993 году. Победителем стала одесская "БИПА-Мода".

В дальнейшем турнир проводился нерегулярно. В сезоне 2008/09, во время раскола в украинском баскетболе, состоялось параллельное соревнование, которое называлось кубок Украинской баскетбольной лиги (УБЛ). В 2010-2013 годах ведущие клубы разыгрывали Кубок Суперлиги. Параллельно за свой трофей боролись коллективы низших дивизионов.

Если принимать во внимание только "чистый" Кубок Украины, больше всего побед имеет мариупольский "Азовмаш" - 5. А вместе со всеми другими трофеями первенство держит столичный "Будивельник", который шесть раз одерживал верх в финальных поединках.