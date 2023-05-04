UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубок Стенлі: "Вегас" переграв "Едмонтон", "Кароліна" розгромила "Нью-Джерсі"

Фото: "Вегас" повів у серії до чотирьох перемог із "Едмонтоном" (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Другий раунд плей-офф Національної хокейної ліги продовжився двома матчами – в Північній Кароліні та Неваді. Домашні перемоги там здобули "Кароліна Гаррікейнз" і "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Кароліна" окреслила намір перемогти двома шайбами в середині стартового періоду. Спершу Пеші відзначився влучним дальнім кидком. А згодом Джарвіс утік в контратаку "Гаррікейнз" і пробив голкіпера з правої зони вкидання.

У другій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами – на гол Котканіємі з "п'ятака" гості відповіли реалізацією Бастіаном виходу 1 в 0. Та в третьому періоді "Кароліна" відзначилися ще двічі. Шей класно кинув лівою після комбінації господарів, а от Фаст розписався в порожніх воротах.

Конкурентнішою була боротьба в Лас-Вегасі. Місцеві "Голден Найтс" влаштували перестрілку з "Едмонтоном", відповівши на швидкий гол Драйзайтля в більшості трьома шайбами поспіль. Забивали Барбашев, Амадіо та Стоун.

Німецький нападник "Ойлерз" закинув вдруге ще в першому періоді. А на старті третього Драйзайтль знову реалізував більшість – просто зачекав на відскок після кидка Хаймана (3:3). Утім, Барбашев швидко підправив шайбу за лінію після пострілу Вайтклауда. А Стівенсон згодом поновив відрив на дві шайби потужним кидком із правої зони.

Невтомний Драйзайтль у середині 20-хвилинки повернув "Едмонтон" до гри четвертою шайбою, коли забив із передачі Макдевіда в контратаці. "Нафтовики" кинулися відігруватися всією командою, але пропустили від Айкела в порожні та програли.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Нью-Джерсі" – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0); серія – 1:0
  • "Вегас" – "Едмонтон" – 6:4 (3:2, 0:0, 3:2); серія – 1:0

До слова, напередодні "Сіетл" дотиснув "Даллас" на виїзді в овертаймі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей