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Кубок Стенлі: "Сіетл" перестріляв "Даллас" в овертаймі, "Флорида" здолала Торонто

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Даллас, Середа 03 травня 2023 10:59
Кубок Стенлі: "Сіетл" перестріляв "Даллас" в овертаймі, "Флорида" здолала Торонто Фото: "Кракен" тріумфували на арені "Далласа" (twitter.com/SeattleKrakenPR)
Автор: Антон Федорців

Несподіваними перемогами другий раунд плей-офф Кубка Стенлі розпочали "Флорида Пантерз" і "Сіетл Кракен". Вони здолали опір "Торонто Мейпл Ліфс" і "Даллас Старз" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Першими на лід вийшли "кленові листки" та "пантери". Флоридці зуміли відкрити рахунок у середині першого періоду, коли Казінс вдало зіграв на добиванні. Зате в другій 20-хвилинці команди закинули чотири шайби на двох.

Спершу Беннетт перед воротами підправив шайбу після кидка Екблада та подвоїв перевагу "Пантерз". Утім, господарі відповіли двома голами – Найз розібрався з трьома суперниками на "п'ятаку", а Бантінг закинув у дотик із передачі Ярнкрука. Та далі забивали лише флоридці: Верхейге реалізував вихід 1 в 0, а Монтур добив "Торонто" кидком від синьої лінії.

У Техасі ж героєм-одинаком "Далласа" спробував стати Джо Павелскі. Нападник-ветеран закинув 4 шайби "Сіетлу", та цього вистачило лише для овертайму. "Кракен" шокували господарів чотирма голами ще в першому періоді. Шайбами візначилися Шварц, Шульц, Бйоркстранд і Еберлі.

Гольові подвиги Павелскі лише відтермінували поразку "Старз". У затяжній атаці "Сіетла" на 13-й хвилині овертайму Гурд із правої зони вкидання пострілом із розвороту застав зненацька Оттінджера. Отже, "Кракен" повели в серії до чотирьох перемог.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Торонто" – "Флорида" – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1); серія – 0:1
  • "Даллас" – "Сіетл" – 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1); серія – 0:1

До слова, напередодні "Нью-Джерсі" став останнім учасником другого раунду після перемоги над "Рейнджерс".

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