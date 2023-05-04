Кубок Стэнли: "Вегас" обыграл "Эдмонтон", "Каролина" разгромила "Нью-Джерси"

"Каролина" очертила намерение победить двумя шайбами в середине стартового периода. Сначала Пеши отличился точным дальним броском. А впоследствии Джарвис убеж в контратаке "Харрикейнз" и пробил голкипера из правой зоны вбрасывания.

Во второй 20-минутке команды обменялись шайбами – на гол Котканиеми с "пятака" гости ответили реализацией Бастианом выхода 1 в 0. Но в третьем периоде "Каролина" отличились еще дважды. Шей классно бросил левой после комбинации хозяев, а вот Фаст расписался в пустых воротах.

Более конкурентной была борьба в Лас-Вегасе. Местные "Голден Найтс" устроили перестрелку с "Эдмонтоном", ответив на быстрый гол Драйзайтля в большинстве тремя шайбами подряд. Забивали Барбашев, Амадио и Стоун.

Немецкий нападающий "Ойлерз" забросил второй раз еще в первом периоде. А на старте третьего Драйзайтль снова реализовал большинство – просто дождался отскока после броска Хаймана (3:3). Впрочем, Барбашев быстро подправил шайбу за линию после выстрела Уайтклауда. А Стивенсон вскоре возобновил отрыв в две шайбы мощным броском из правой зоны.

Неутомимый Драйзайтль в середине 20-минутки вернул "Эдмонтон" в игру четвертой шайбой, когда забил с передачи Макдэвида в контратаке. "Нефтяники" бросились отыгрываться всей командой, но пропустили от Айкела в пустые и проиграли.

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