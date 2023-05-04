Кубок Стенлі: "Вегас" переграв "Едмонтон", "Кароліна" розгромила "Нью-Джерсі"

Другий раунд плей-офф Національної хокейної ліги продовжився двома матчами – в Північній Кароліні та Неваді. Домашні перемоги там здобули "Кароліна Гаррікейнз" і "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Кароліна" окреслила намір перемогти двома шайбами в середині стартового періоду. Спершу Пеші відзначився влучним дальнім кидком. А згодом Джарвіс утік в контратаку "Гаррікейнз" і пробив голкіпера з правої зони вкидання.

У другій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами – на гол Котканіємі з "п'ятака" гості відповіли реалізацією Бастіаном виходу 1 в 0. Та в третьому періоді "Кароліна" відзначилися ще двічі. Шей класно кинув лівою після комбінації господарів, а от Фаст розписався в порожніх воротах.

Конкурентнішою була боротьба в Лас-Вегасі. Місцеві "Голден Найтс" влаштували перестрілку з "Едмонтоном", відповівши на швидкий гол Драйзайтля в більшості трьома шайбами поспіль. Забивали Барбашев, Амадіо та Стоун.

Німецький нападник "Ойлерз" закинув вдруге ще в першому періоді. А на старті третього Драйзайтль знову реалізував більшість – просто зачекав на відскок після кидка Хаймана (3:3). Утім, Барбашев швидко підправив шайбу за лінію після пострілу Вайтклауда. А Стівенсон згодом поновив відрив на дві шайби потужним кидком із правої зони.

Невтомний Драйзайтль у середині 20-хвилинки повернув "Едмонтон" до гри четвертою шайбою, коли забив із передачі Макдевіда в контратаці. "Нафтовики" кинулися відігруватися всією командою, але пропустили від Айкела в порожні та програли.

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