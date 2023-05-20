Кубок Стенлі: "Вегас" із виграним овертаймом повів у фіналі Заходу проти "Далласа"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Вегас" – "Даллас" – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0); серія – 1:0

Шайби: Карлссон, 29:17, 41:19, Блюгер, 49:20, Хауден, 61:35 – Робертсон, 18:44, Хінц, 44:01, Бенн, 58:01

Відкрили рахунок гості під завісу першого періоду. Хінц відібрав шайбу на чужій половині та зробив передачу в зони перед воротами. Там вже чатував Робертсон і переграв Хілла в ближньому бою.

"Голден Найтс" відповіли двома шайбами Карлссона – в середині другої 20-хвилинки та на старті третього періоду. Спершу центрфорвард добив "диск" у ворота після рикошету від борту. А потім швед підібрав шайбу та класним кидком із ценральної зони вивів "Вегас" уперед.

Утім, "Старз" швидко зрівняли рахунок. Це Хінц результативно завершив атаку віялом за участі Робертсона та Павелскі. До фінальної сирени команди встигли обмінятися голами – Блюгер розібрався в метушні на "п'ятаку" гостей, а Бенн проштовхнув шайбу за лінію, коли "Даллас" грав ушістьох.

Овертайм, однак, тривав недовго. Ще до другого оберту секундної стрілки перемогу для "Голден Найтс" вирвав Хауден. Крайній нападник господарів підхопив шайбу за воротами та таки "прошив" дезорієнтованого рикошетами Оттінджера. Отже, "Вегас" повів у серії до чотирьох перемог.