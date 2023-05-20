ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кубок Стенлі: "Вегас" із виграним овертаймом повів у фіналі Заходу проти "Далласа"

Новость на русском →
Лас-Вегас, Субота 20 травня 2023 10:00
Кубок Стенлі: "Вегас" із виграним овертаймом повів у фіналі Заходу проти "Далласа" Фото: Бретт Хауден зараз опиниться в обіймах партнерів (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою "Вегас Голден Найтс" стартувала фінальна серія Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Вегас" – "Даллас" – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0); серія – 1:0

Шайби: Карлссон, 29:17, 41:19, Блюгер, 49:20, Хауден, 61:35 – Робертсон, 18:44, Хінц, 44:01, Бенн, 58:01

Відкрили рахунок гості під завісу першого періоду. Хінц відібрав шайбу на чужій половині та зробив передачу в зони перед воротами. Там вже чатував Робертсон і переграв Хілла в ближньому бою.

"Голден Найтс" відповіли двома шайбами Карлссона – в середині другої 20-хвилинки та на старті третього періоду. Спершу центрфорвард добив "диск" у ворота після рикошету від борту. А потім швед підібрав шайбу та класним кидком із ценральної зони вивів "Вегас" уперед.

Утім, "Старз" швидко зрівняли рахунок. Це Хінц результативно завершив атаку віялом за участі Робертсона та Павелскі. До фінальної сирени команди встигли обмінятися голами – Блюгер розібрався в метушні на "п'ятаку" гостей, а Бенн проштовхнув шайбу за лінію, коли "Даллас" грав ушістьох.

Овертайм, однак, тривав недовго. Ще до другого оберту секундної стрілки перемогу для "Голден Найтс" вирвав Хауден. Крайній нападник господарів підхопив шайбу за воротами та таки "прошив" дезорієнтованого рикошетами Оттінджера. Отже, "Вегас" повів у серії до чотирьох перемог.

До слова, напередодні "Флорида" дотиснула "Кароліну" на виїзді в четвертому овертаймі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів