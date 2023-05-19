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Кубок Стенлі: "Флорида" в четвертому овертаймі дотиснула "Кароліну" на старті фіналу Сходу

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Ралі, П'ятниця 19 травня 2023 09:55
Кубок Стенлі: "Флорида" в четвертому овертаймі дотиснула "Кароліну" на старті фіналу Сходу Фото: Меттью Ткачук щойно оформив переможну шайбу (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою "Флориди Пантерз" закінчився перший матч фінальної серії Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Кароліни Гаррікейнз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конференція, фінал

"Кароліна" – "Флорида" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1); серія – 0:1

Шайби: Джарвіс, 19:48, Нейсен, 43:47 – Барков, 35:28, Верхейге, 37:43, Ткачук, 139:47

"Гаррікейнз" відкрили рахунок під завісу першого періоду. Господарі льоду зуміли реалізувати більшість у затяжній атаці. За дюжину секунд до сирени Джарвіс класним кидком із центральної зони завершив комбінацію за участі Ахо та Бернса.

"Пантерз" відповіли двома шайбами в другій 20-хвилинці. Спершу Барков кидком із лівої зони "прошив" Андерсена після передачі Дюклера. А згодом канадець асистував співвітчизнику Верхейге – нападник змістився від борту до правої зони вкидання і поцілив у дальній кут.

На початку третього періоду "Кароліна" відігралася. Це Нейсен завершив атаку "Гаррікейнз" із розіграшем зайвого. Зрештою, матч перейшов до овертайму. Та з'ясовували взаємини команди додатково ще майже 80 хвилин.

Лише наприкінці четвертого овертайму "Флорида" вирвала перемогу. "Юкі" Ткачук підхопив шайбу після невдалого виносу по борту від Бернса та лівою відправив "диск" у ближню дев'ятку. "Пантерз" повели в серії до чотирьох перемог, а другий поєдинок зіграють у Ралі в ніч проти неділі.

До слова, раніше "Даллас" виграв серію у "Сіетла" та став фіналістом Західної конференції НХЛ.

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