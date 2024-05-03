Кубок Стенлі: "Торонто" втретє переміг "Бостон" і перевів серію в сьомий матч

Кубок Стенлі, 1-й раунд

"Торонто" – "Бостон" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1); серія – 3:3

Після безгольового першого періоду "Мейпл Ліфс" зуміли відкрити рахунок у другому. Під завісу 20-хвилинки настало осяяння Нюландера. У непростій ситуації після виграного вкидання скандинав наважився кинути від правого борту та з рикошетом від оборонця пробив Свеймена.

Під завісу періоду відбулися головні події і в третьому відрізку. "Торонто" витримав затяжну атаку "Брюїнз", а потім Найз вивів Нюландера на побачення з воротарем. Шведський нападник майстерно реалізував вихід 1 в 0, подвоївши перевагу господарів.

"Бостон" спромігся розмочити рахунок. За секунду до фінальної сирени Гікі під несамовитий шум трибун таки відправив шайбу за лінію під час штурму володінь Волла. Та цей гол потішив хіба що самого автора закинутої шайби.

Отже, "Мейпл Ліфс" і "Брюїнз" зіграють сьомий, вирішальний поєдинок. Матч відбудеться у ніч проти неділі, 5 травня. Господарем фінального протистояння в серії буде "Бостон".