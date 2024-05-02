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Кубок Стенлі: "Едмонтон" вибив "Лос-Анджелес", "Даллас" переграв "Вегас"

Четвер 02 травня 2024 11:49
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Кубок Стенлі: "Едмонтон" вибив "Лос-Анджелес", "Даллас" переграв "Вегас" Фото: "Нафтовики" з Альберти пройшли в наступний етап (facebook.com/Oilers.NHL)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" приєдналися до учасників другого раунду розіграшу Кубка Стенлі-2024. Тим часом "Даллас Старз" здобули третю перемогу в серії проти "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У штаті Техас команди оформили чотири шайби на двох у першому періоді. Відкрили рахунок "Голден Найтс" – Стоун у більшості вдало підставив ключку під кидок Хеніфіна. Утім, "Старз" швидко перевернули гру: Дадонов перед воротами замкнув передачу Станковена, а Дюшен скористався чисельною перевагою "Далласа".

"Вегас" встиг зрівняти рахунок ще в першій 20-хвилинці. Карр'єр проїхався за воротами та проштовхнув шайбу в ближній кут воріт Оттінджера. Однак, у другому періоді "Старз" оформили третій гол, реалізувавши більшість – Робертсон із другої спроби "прошив" своїх і чужих під воротами Хілла та приніс "Далласу" третю перемогу в серії до чотирьох.

Натомість "Ойлерз" вибили "Лос-Анджелес" на домашньому льоду. "Нафтовики" відкрили рахунок у середині стартового періоду, коли Кейн на дальній стійці завершив швидку контратаку господарів. "Кінгз" відігралися під завісу 20-хвилинки – Лаферр'єр розписався у незахищених воротах після помилки Скіннера.

На початку другого періоду гості вийшли вперед зусиллями Лізотта, який кинув у дальній кут із правої зони. Відповідь "Едмонтона" була потрійною. Драйзайтль оформив дубль в більшості та рівних складах після передач Макдевіда, а Хайман проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". Гол Кемпе з вчасно підставленою ключкою підсолодив "Лос-Анджелесу" виліт із плей-офф.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Даллас" – "Вегас" – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0); серія – 3:2
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес" – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1); серія – 4:1

До слова, напередодні "Кароліна" та "Колорадо" оформили путівки в наступний раунд Кубка Стенлі.

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