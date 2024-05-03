Кубок Стэнли: "Торонто" в третий раз победил "Бостон" и перевел серию в седьмой матч

Кубок Стэнли, 1-й раунд

"Торонто" – "Бостон" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1); серия – 3:3

После безголевого первого периода "Мейпл Лифс" сумели открыть счет во втором. Под занавес 20-минутки наступило озарение Нюландера. В непростой ситуации после выигранного вбрасывания скандинав отважился бросить от правого борта и с рикошетом от защитника пробил Свэймана.

Под занавес периода произошли главные события и в третьем отрезке. "Торонто" выдержал затяжную атаку "Брюинз", а затем Найз вывел Нюландера на свидание с вратарем. Шведский нападающий искусно реализовал выход 1 в 0, удвоив преимущество хозяев.

"Бостон" смог размочить счет. За секунду до финальной сирены Гики под неистовый шум трибун все же отправил шайбу за линию во время штурма владений Уолла. Но этот гол порадовал разве что самого автора заброшенной шайбы.

Итак, "Мейпл Лифс" и "Брюинз" сыграют седьмой, решающий поединок. Матч состоится в ночь на воскресенье, 5 мая. Хозяином финального противостояния в серии будет "Бостон".