Кубок Стенлі: "Сіетл" перестріляв "Даллас" в овертаймі, "Флорида" здолала Торонто

Першими на лід вийшли "кленові листки" та "пантери". Флоридці зуміли відкрити рахунок у середині першого періоду, коли Казінс вдало зіграв на добиванні. Зате в другій 20-хвилинці команди закинули чотири шайби на двох.

Спершу Беннетт перед воротами підправив шайбу після кидка Екблада та подвоїв перевагу "Пантерз". Утім, господарі відповіли двома голами – Найз розібрався з трьома суперниками на "п'ятаку", а Бантінг закинув у дотик із передачі Ярнкрука. Та далі забивали лише флоридці: Верхейге реалізував вихід 1 в 0, а Монтур добив "Торонто" кидком від синьої лінії.

У Техасі ж героєм-одинаком "Далласа" спробував стати Джо Павелскі. Нападник-ветеран закинув 4 шайби "Сіетлу", та цього вистачило лише для овертайму. "Кракен" шокували господарів чотирма голами ще в першому періоді. Шайбами візначилися Шварц, Шульц, Бйоркстранд і Еберлі.

Гольові подвиги Павелскі лише відтермінували поразку "Старз". У затяжній атаці "Сіетла" на 13-й хвилині овертайму Гурд із правої зони вкидання пострілом із розвороту застав зненацька Оттінджера. Отже, "Кракен" повели в серії до чотирьох перемог.

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