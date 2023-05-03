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Кубок Стэнли: "Сиэтл" перестрелял "Даллас" в овертайме, "Флорида" одолела Торонто

Фото: "Кракен" триумфовали на арене "Далласа" (twitter.com/SeattleKrakenPR)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданными победами второй раунд плей-офф Кубка Стэнли начали "Флорида Пантерз" и "Сиэтл Кракен". Они одолели сопротивление "Торонто Мейпл Лифс" и "Даллас Старз" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Первыми на лед вышли "кленовые листья" и "пантеры". Флоридцы сумели открыть счет в середине первого периода, когда Казинс удачно сыграл на добивании. Зато во второй 20-минутке команды забросили четыре шайбы на двоих.

Сначала Беннетт перед воротами подправил шайбу после броска Экблада и удвоил преимущество "Пантерз". Впрочем, хозяева ответили двумя голами – Найз разобрался с тремя соперниками на "пятаке", а Бантинг забросил в касание с передачи Ярнкрука. Но дальше забивали только флоридцы: Верхейге реализовал выход 1 в 0, а Монтур добил "Торонто" броском от синей линии.

В Техасе же героем-одиночкой "Далласа" попытался стать Джо Павелски. Нападающий-ветеран забросил 4 шайбы "Сиэтлу", но этого хватило только для овертайма. "Кракен" шокировали хозяев четырьмя голами еще в первом периоде. Шайбами отличились Шварц, Шульц, Бьоркстранд и Эберли.

Голевые подвиги Павелски лишь отсрочили поражение "Старз". В затяжной атаке "Сиэтла" на 13-й минуте овертайма Гурд из правой зоны вбрасывания выстрелом с разворота застал врасплох Оттинджера. Следовательно, "Кракен" повели в серии до четырех побед.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Флорида" – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1); серия – 0:1
  • "Даллас" – "Сиэтл" – 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1); серия – 0:1

К слову, накануне "Нью-Джерси" стал последним участником второго раунда после победы над "Рейнджерс".

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