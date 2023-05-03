Кубок Стэнли: "Сиэтл" перестрелял "Даллас" в овертайме, "Флорида" одолела Торонто

Первыми на лед вышли "кленовые листья" и "пантеры". Флоридцы сумели открыть счет в середине первого периода, когда Казинс удачно сыграл на добивании. Зато во второй 20-минутке команды забросили четыре шайбы на двоих.

Сначала Беннетт перед воротами подправил шайбу после броска Экблада и удвоил преимущество "Пантерз". Впрочем, хозяева ответили двумя голами – Найз разобрался с тремя соперниками на "пятаке", а Бантинг забросил в касание с передачи Ярнкрука. Но дальше забивали только флоридцы: Верхейге реализовал выход 1 в 0, а Монтур добил "Торонто" броском от синей линии.

В Техасе же героем-одиночкой "Далласа" попытался стать Джо Павелски. Нападающий-ветеран забросил 4 шайбы "Сиэтлу", но этого хватило только для овертайма. "Кракен" шокировали хозяев четырьмя голами еще в первом периоде. Шайбами отличились Шварц, Шульц, Бьоркстранд и Эберли.

Голевые подвиги Павелски лишь отсрочили поражение "Старз". В затяжной атаке "Сиэтла" на 13-й минуте овертайма Гурд из правой зоны вбрасывания выстрелом с разворота застал врасплох Оттинджера. Следовательно, "Кракен" повели в серии до четырех побед.

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