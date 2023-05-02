"Нью-Джерсі" розгромив "Рейнджерс" і останнім пробився у другий раунд Кубка Стенлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стенлі, 1-й раунд

"Нью-Джерсі" – "Рейнджерс" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0); серія – 4:3

Шайби: Маклауд, 29:53, Татар, 35:39, Хаула, 54:27, Братт, 56:41

Після затишшя у стартовому періоді "Нью-Джерсі" відкрив рахунок у середині другого. Це Палат у меншості "Девілз" нав'язав боротьбу на чужій половині майданчика та вивів на побачення з воротарем Маклауда, а той розібрався з Шестьоркіним на "п'ятаку". За кілька хвилин на добиванні Татар подвоїв перевагу.

Ще двічі "Нью-Джерсі" забив під завісу зустрічі, коли "синьосорочечники" кинулися всіма силами вперед. Спершу молодий Х'юз утік по лівому краю і віддав праворуч на Хаулу, а той точно кинув із правої зони. За три з гаком хвилини до фінальної сирени у порожніх воротах "Нью-Йорка" розписався Братт.

Перемога на домашньому льоду дозволила "Девілз" пробитися в наступний раунд. Там суперником команди Лінді Раффа стане "Кароліна". Перший матч – у ніч проти четверга за київським часом.

Цьогорічний вихід "Нью-Джерсі" в другий раунд плей-офф – перший після сезону 2011/12, коли вони програли фінал Кубка Стенлі "Лос-Анджелес Кінгз". Із тих пір "Девілз" лише вдруге вийшли в плей-офф. Натомість 9 сезонів ньюаркці завершили після регулярного чемпіонату.