Кубок Стенлі: "Рейнджерс" вибили "Вашингтон", "Едмонтон" мінімально здолав "Лос-Анджелес"

У Денвері "Колорадо" обмінявся шайбами з "Вінніпегом" у стартовому періоді. На гол Лехконена після передачі з-за воріт "Джетс" відповіли влучним кидком Шмідта з центральної зони. А от далі гості з Канади відверто посипалися.

У другій 20-хвилинці "Евеланш" відзначилися ще тричі. Нічушкін закинув двічі, реалізувавши більшість в обох випадках. "Юкі" Макар увінчав закинутою шайбою сольний прохід. А під завісу зустрічі Нічушкін оформив хет-трик, розписавшись у порожніх воротах "Вінніпега".

Натомість в Нешвіллі рахунок відкрили гості. Бесер опинився наодинці в лівій зоні вкидання і без перешкод вивів "Кенакс" вперед. У відповідь "Предаторз" організували гол Джанковскі, який поцілив під поперечину кидком зі середньої дистанції.

На початку другого та третього періодів "Нешвілл" відзначився ще двічі – Нюквіст реалізував контратаку господарів, а Форсберг влучив у незахищені ворота. Та далі слово взяв Бесер, який двома шайбами на добиванні перевів матч в овертайм. А там Ліндгольм із близької відстані переграв голкіпера та приніс перемогу "Ванкуверу".

"Рейнджерс" підкорили американську столицю. Гості відкрили рахунок на першій хвилині, коли Какко перед воротами розібрався в моменті. "Кепіталз" відігралися зусиллями Фехерварі, який завершив затяжну атаку. Та ще до кінця стартового періоду Трочек реалізував більшість "Вашингтона".

У середині другої 20-хвилинки господарі знову зрівняли рахунок – Лап'єр із другої спроби переграв воротаря після сольного проходу. Однак, у фінальному періоді "Нью-Йорк" вирвав перемогу. Спершу Панарін скористався чисельною перевагою і забив із лівої зони вкидання, а потім Рословіч відправив шайбу в порожні ворота та вивів "Рейнджерс" у наступний раунд плей-офф.

Із футбольним рахунком завершився поєдинок у Лос-Анджелесі. Після трьох надрезультативних матчів "Кінгз" та "Ойлерз" тепер обмежилися лише однією шайбою на двох. "Едмонтон" оформив гол у середині другого періоду протистояння.

"Нафтовики" скористалися більшістю. Бушар "прошив" скупчення хокеїстів обох команд кидком із дистанції. У ролі асистентів виступили Драйзайтль і Макдевід. Тепер серія повернеться в Едмонтон, а останнім у серії може стати вже поєдинок у ніч проти 2 травня.

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