Кубок Стэнли: "Рейнджерс" выбили "Вашингтон", "Эдмонтон" минимально одолел "Лос-Анджелес"

В Денвере "Колорадо" обменялся шайбами с "Виннипегом" в стартовом периоде. На гол Лехконена после передачи из-за ворот "Джетс" ответили точным броском Шмидта из центральной зоны. А вот дальше гости из Канады откровенно посыпались.

Во второй 20-минутке "Эвеланш" отличились еще трижды. Ничушкин забросил дважды, реализовав большинство в обоих случаях. "Юки" Макар увенчал заброшенной шайбой сольный проход. А под занавес встречи Ничушкин оформил хет-трик, расписавшись в пустых воротах "Виннипега".

В свою очередь в Нэшвилле счет открыли гости. Бесер оказался один в левой зоне вбрасывания и беспрепятственно вывел "Кэнакс" вперед. В ответ "Предаторз" организовали гол Джанковски, попавший под перекладину броском со средней дистанции.

В начале второго и третьего периодов "Нэшвилл" отличился еще дважды – Нюквист реализовал контратаку хозяев, а Форсберг попал в незащищенные ворота. Но дальше слово взял Бесер, который двумя шайбами на добивании перевел матч в овертайм. А там Линдхольм с близкого расстояния обыграл голкипера и принес победу "Ванкуверу".

"Рейнджерс" покорили американскую столицу. Гости открыли счет на первой минуте, когда Какко перед воротами разобрался в моменте. "Кэпиталз" отыгрались усилиями Фехервари, завершившего затяжную атаку. Но еще до конца стартового периода Трочек реализовал большинство "Вашингтона".

В середине второй 20-минутки хозяева снова сравняли счет – Лапьер со второй попытки обыграл вратаря после сольного прохода. Однако в финальном периоде "Нью-Йорк" вырвал победу. Сначала Панарин воспользовался численным преимуществом и забил из левой зоны вбрасывания, а затем Рослович отправил шайбу в пустые ворота и вывел "Рейнджерс" в следующий раунд плей-офф.

С футбольным счетом завершился поединок в Лос-Анджелесе. После трех сверхрезультативных матчей "Кингз" и "Ойлерз" теперь ограничились лишь одной шайбой на двоих. Эдмонтон оформил гол в середине второго периода противостояния.

"Нефтяники" воспользовались большинством. Бушар "прошил" скопление хоккеистов обеих команд броском с дистанции. В роли ассистентов выступили Драйзайтль и Макдэвид. Теперь серия вернется в Эдмонтон, а последним в серии может стать уже поединок в ночь на 2 мая.

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