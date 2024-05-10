Кубок Стенлі: "Рейнджерс" за крок від фіналу на Сході, "Даллас" уперше переміг "Колорадо"

Після двох перемог удома "Рейнджерс" пропустили першими в Ралі. Це Генцел перед воротами скористався передачею Орлова. "Синьосорочечники" відігралися в середині другого періоду – Крайдер із близької відстані завершив контратаку гостей у меншості.

У третій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами. На гол нападника "Нью-Йорка" Лафреньєра з центральної зони Свєчніков відповів влучним кидком на добиванні. Довелося грати овертайм, на старті якого Панарін елегантно зіграв після передачі Трочека та приніс "Рейнджерс" третю перемогу з чотирьох необхідних.

Зате в Техасі "Старз" вирівняли становище в серії. Відкрили рахунок господарі в першому періоді, коли Хейсканен у дотик кинув із правої зони в більшості. Ще тричі "Даллас" розписався у воротах Георгієва в другій 20-хвилинці. Спершу Хінц відзначився після передачі з-за воріт. Його заспів підтримав Хейсканен, який за чергової чисельної переваги "прошив" трафік пострілом від синьої лінії. Далі Сегін у меншості відзначився в контратаці "Старз".

"Евеланш" розмочили рахунок на початку третього періоду – Ківіранта розібрався на "п'ятаку" після сейву Оттінджера. Гол надихнув "Колорадо", адже Дюхейм із центральної зони та Нічушкін із лівого кола скоротили відставання до мінімуму. Проте, Лінделл шайбою у порожні ворота погасив запал гостей. Тепер серія переїде в Денвер.

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