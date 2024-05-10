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Кубок Стенлі: "Рейнджерс" за крок від фіналу на Сході, "Даллас" уперше переміг "Колорадо"

Фото: "Рейнджерс" достатньо ще раз перемогти "Гаррікейнз" (facebook.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний розіграш Кубка Стенлі продовжився двома поєдинками на Заході та Сході Національної хокейної ліги. Перемоги здобули "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Після двох перемог удома "Рейнджерс" пропустили першими в Ралі. Це Генцел перед воротами скористався передачею Орлова. "Синьосорочечники" відігралися в середині другого періоду – Крайдер із близької відстані завершив контратаку гостей у меншості.

У третій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами. На гол нападника "Нью-Йорка" Лафреньєра з центральної зони Свєчніков відповів влучним кидком на добиванні. Довелося грати овертайм, на старті якого Панарін елегантно зіграв після передачі Трочека та приніс "Рейнджерс" третю перемогу з чотирьох необхідних.

 

 

Зате в Техасі "Старз" вирівняли становище в серії. Відкрили рахунок господарі в першому періоді, коли Хейсканен у дотик кинув із правої зони в більшості. Ще тричі "Даллас" розписався у воротах Георгієва в другій 20-хвилинці. Спершу Хінц відзначився після передачі з-за воріт. Його заспів підтримав Хейсканен, який за чергової чисельної переваги "прошив" трафік пострілом від синьої лінії. Далі Сегін у меншості відзначився в контратаці "Старз".

"Евеланш" розмочили рахунок на початку третього періоду – Ківіранта розібрався на "п'ятаку" після сейву Оттінджера. Гол надихнув "Колорадо", адже Дюхейм із центральної зони та Нічушкін із лівого кола скоротили відставання до мінімуму. Проте, Лінделл шайбою у порожні ворота погасив запал гостей. Тепер серія переїде в Денвер.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Рейнджерс" – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1); серія – 0:3
  • "Даллас" – "Колорадо" – 5:3 (1:0, 3:0, 1:3); серія – 1:1

До слова, напередодні "Ванкувер" удома переміг "Едмонтон" у вольовому стилі.

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