Кубок Стэнли: "Рейнджерс" в шаге от финала на Востоке, "Даллас" впервые победил "Колорадо"

После двух побед дома "Рейнджерс" пропустили первыми в Рали. Это Генцел перед воротами пользовался передачей Орлова. "Синерубашечники" отыгрались в середине второго периода – Крайдер с близкого расстояния завершил контратаку гостей в меньшинстве.

В третьей 20-минутке команды обменялись шайбами. На гол нападающего "Нью-Йорка" Лафреньера из центральной зоны Свечников ответил точным броском на добивании. Пришлось играть овертайм, на старте которого Панарин элегантно сыграл после передачи Трочека и принес "Рейнджерс" третью победу из четырех необходимых.

Зато в Техасе "Старз" выровняли положение в серии. Открыли счет хозяева в первом периоде, когда Хейсканен в касание бросил из правой зоны в большинстве. Еще трижды "Даллас" расписался в воротах Георгиева во второй 20-минутке. Сперва Хинц отличился после передачи из-за ворот. Его запев поддержал Хейсканен, который при очередном численном преимуществе "прошил" трафик выстрелом от синей линии. Далее Сегин в меньшинстве отличился в контратаке "Старз".

"Эвеланш" размочили счет в начале третьего периода – Кивиранта разобрался на "пятаке" после сэйва Оттинджера. Гол вдохновил "Колорадо", ведь Дюхейм из центральной зоны и Ничушкин с левого круга сократили отставание до минимума. Тем не менее, Линделл шайбой в пустые ворота погасил пыл гостей. Теперь серия переедет в Денвер.

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