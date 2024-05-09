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"Флорида" знищила "Бостон", "Ванкувер" перестріляв "Едмонтон": відео всіх шайб вечора НХЛ

Четвер 09 травня 2024 11:46
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"Флорида" знищила "Бостон", "Ванкувер" перестріляв "Едмонтон": відео всіх шайб вечора НХЛ Фото: Стів Лоренц заклав підвалини перемоги "Пантерз" (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Розіграш Кубка Стенлі-2024 продовжився двома поєдинками в Західній та Східній конференціях. Перемоги відсвяткували "Ванкувер Кенакс" і "Флорида Пантерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У Санрайзі першими пропустили флоридці – у середині стартового періоду. Койл вивів "Бостон" вперед, завершивши комбінацію за участі Маршана та Захи. "Пантерз" організували потрійну відповідь у другій 20-хвилинці. Розпочав камбек Лоренц, який класно підставив ключку під кидок Монтура.

Заспів партнера згодом підтримав на добиванні Барков, а Форслінг поцілив під ближню стійку з дистанції. У фінальному періоді Луостарінен відзначився з близької відстані. Далі Барков скористався чисельною перевагою "Флориди". Закрив матч шайбою з "п'ятака" в меншості Монтур.

Ще видатніший камбек вдався "Кенакс". До середини стартової 20-хвилинки "Едмонтон" повів із двома шайбами. Це Хайман реалізував більшість з гострого кута, а Екгольм у рівних складах влучно кинув зі середньої дистанції.

На початку другого періоду Джошуа розмочив рахунок, зреагувавши на рикошет від борту. Однак, Сісі та Хайман у швидких атаках "Ойлерз" зробили рахунок розгромним. Повернув "Ванкувер" у гру Ліндгольм, який проштовхнув шайбу за лінію. А в третій 20-хвилинці Міллер із лінії воріт, Задоров здалеку та Гарланд у контратаці повністю перевернули гру та принесли перемогу "Кенакс".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Бостон" – 6:1 (0:1, 3:0, 3:0); серія – 1:1
  • "Ванкувер" – "Едмонтон" – 5:4 (0:2, 2:2, 3:0); серія – 1:0

До слова, напередодні "Рейнджерс" удома переграли "Кароліну" та подвоїли перевагу в серії.

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