Кубок Стенлі: "Флорида" та "Даллас" пробилися у фінали конференцій

"Пантерз" пропустили першими в Бостоні. "Брюїнз" вийшли вперед під завісу першого періоду, коли Заха розкішно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. "Флорида" відігралася в середині другої 20-хвилинки – Лунделл у затяжній атаці гостей потужно кинув під стійку зі середньої дистанції.

Час ішов і в якийсь момент більшість змирилася з неминучістю овертайму. Проте, за 93 секунди до сирени "Пантерз" вирвали перемогу. Це Форслінг зреагував на сейв Свеймена після кидка того ж Лунделла та з гострого кута відправив шайбу в ближній. У фіналі "Флорида" зустрінеться з "Рейнджерс".

У Денвері після безгольового першого періоду "Колорадо" повів у рахунку в другому. На початку 20-хвилинки "Евеланш" вдалося реалізувати більшість. Рантанен отримав шайбу на межі правого кола вкидання і майстерно відправив "диск" у ближню дев'ятку.

"Старз" відігралися в дебюті третього періоду. У контратаці техасці Дадонов вивів Бенна на побачення з воротарем, а той елегантно переграв Георгієва. Тут командам уникнути овертайму не вдалося. Більше того, шайбу довелося чекати аж до середини другого додаткового відрізку – Дюшен вискочив із-за воріт і класно зіграв на добиванні.

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