Кубок Стэнли: "Флорида" и "Даллас" пробились в финалы конференций

"Пантерз" пропустили первыми в Бостоне. "Брюинз" вышли вперед под занавес первого периода, когда Заха роскошно реализовал выход один на один с голкипером. "Флорида" отыгралась в середине второй 20-минутки – Лунделл в затяжной атаке гостей бросил под штангу со средней дистанции.

Время шло и в какой-то момент большинство смирилось с неизбежностью овертайма. Однако за 93 секунды до сирены "Пантерз" вырвали победу. Это Форслинг сеагировал на сэйв Свэймана после броска того же Лунделла и с острого угла отправил шайбу в ближний. В финале "Флорида" встретится с "Рейнджерс".

В Денвере после безголевого первого периода "Колорадо" повел в счете во втором. В начале 20-минутки "Эвеланш" удалось реализовать большинство. Рантанен получил шайбу на линии правого круга вбрасывания и искусно отправил "диск" в ближнюю девятку.

"Старз" отыгрались в дебюте третьего периода. В контратаке техасцев Дадонов вывел Бенна на свидание с вратарем, а тот элегантно переиграл Георгиева. Здесь командам избежать овертайма не удалось. Более того, шайбу пришлось ждать до середины второго дополнительного отрезка – Дюшен выскочил из-за ворот и классно сыграл на добивании.

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