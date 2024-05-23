Кубок Стенлі: "Флорида" розгромила "Рейнджерс" у першому фіналі Східної конференції НХЛ

"Флорида Пантерз" здобула виїзну перемогу над "Нью-Йорк Рейнджерс" на старті фінальної серії Сходу Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал
"Рейнджерс" – "Флорида" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); серія – 0:1
Шайби: Ткачук, 16:26, Верхейге, 56:12, Беннетт, 58:41
Флоридці відкрили рахунок під завісу першого періоду. Це Ткачук у контратаці "Пантерз" класно кинув під дальню стійку з лінії лівого кола. Асистували "юкі" в цьому епізоді Верхейге та Форслінг.
Безгольова друга 20-хвилинка змусила "Рейнжерс" грати відкритіше в третій. "Синьосорочечники", однак, не здобули слави ні під воротами "Флориди", ні біля володінь Шестьоркіна. Натомість "Пантерз" скористалися ситуацією і довели рахунок до розгромного.
Під завісу третього періоду Верхейге після помилки воротаря віддав передачу на "п'ятак", але Лафреньєр підправив шайбу за лінію власних воріт. А потім Беннетт розписався в порожніх воротах "Рейнджерс". Результативну передачу до свого активу записав Ткачук.
Тепер "Флорида" повела в серії до чотирьох перемог однієї з команд. Наступний матч теж відбудеться в Нью-Йорку. Поєдинок у "Медісон Сквер Гардені" запланований на пізній вечір п'ятниці.
До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.
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