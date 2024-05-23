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Кубок Стэнли: "Флорида" разгромила "Рейнджерс" в первом финале Восточной конференции НХЛ

Фото: "Пантерз" победно начали финал (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

"Флорида Пантерз" одержала выездную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" на старте финальной серии Востока Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); серия – 0:1

Шайбы: Ткачук, 16:26, Верхейге, 56:12, Беннетт, 58:41

 

 

Флоридцы открыли счет под занавес первого периода. Это Ткачук в контратаке "Пантерз" классно бросил под дальнюю штангу с линии левого круга. Ассистировали "юки" в этом эпизоде Верхейге и Форслинг.

Безголевая вторая 20-минутка заставила "Рейнжерс" играть более открыто в третьей. "Синерубашечники", однако, не снискали славы ни под воротами "Флориды", ни у владений Шестеркина. "Пантерз" же воспользовались ситуацией и довели счет до разгромного.

Под занавес третьего периода Верхейге после ошибки вратаря отдал передачу на "пятак", но Лафреньер подправил шайбу за линию собственных ворот. А затем Беннетт расписался в пустых воротах "Рейнджерс". Результативную передачу в свой актив записал Ткачук.

Теперь "Флорида" повела в серии к четырем победам одной из команд. Следующий матч тоже состоится в Нью-Йорке. Поединок в "Мэдисон Сквер Гардене" запланирован на поздний вечер пятницы.

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