Кубок Стенлі: "Флорида" розгромила "Рейнджерс" у першому фіналі Східної конференції НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); серія – 0:1

Шайби: Ткачук, 16:26, Верхейге, 56:12, Беннетт, 58:41

Флоридці відкрили рахунок під завісу першого періоду. Це Ткачук у контратаці "Пантерз" класно кинув під дальню стійку з лінії лівого кола. Асистували "юкі" в цьому епізоді Верхейге та Форслінг.

Безгольова друга 20-хвилинка змусила "Рейнжерс" грати відкритіше в третій. "Синьосорочечники", однак, не здобули слави ні під воротами "Флориди", ні біля володінь Шестьоркіна. Натомість "Пантерз" скористалися ситуацією і довели рахунок до розгромного.

Під завісу третього періоду Верхейге після помилки воротаря віддав передачу на "п'ятак", але Лафреньєр підправив шайбу за лінію власних воріт. А потім Беннетт розписався в порожніх воротах "Рейнджерс". Результативну передачу до свого активу записав Ткачук.

Тепер "Флорида" повела в серії до чотирьох перемог однієї з команд. Наступний матч теж відбудеться в Нью-Йорку. Поєдинок у "Медісон Сквер Гардені" запланований на пізній вечір п'ятниці.