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Кубок Стенлі: "Флорида" за крок від фіналу на Сході, "Едмонтон" програв "Ванкуверу" вдома

Понеділок 13 травня 2024 11:40
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Кубок Стенлі: "Флорида" за крок від фіналу на Сході, "Едмонтон" програв "Ванкуверу" вдома Фото: Сем Беннетт щойно розписався у воротах "Брюїнз" (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний розіграш Кубка Стенлі продовжився двома поєдинками Східної та Західної конференцій Національної хокейної ліги. Перемоги здобули "Флорида Пантерз" і "Ванкувер Кенакс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У штаті Массачусетс розгорнулася справжня драма. "Бостон" відзначився двічі в стартовому періоді. Спершу Пастрняк у більшості з правої зони вкидання поцілив у дальній кут, а потім Карло "прошив" голкіпера кидком повз своїх і чужих від синьої лінії.

У другій 20-хвилинці "Пантерз" скоротили відставання зусиллями Лунделла, який закинув шайбу після передачі з-за воріт. У фінальному ж періоді перемогу для "Флориди" вирвали Беннетт і Барков. Перший за чисельною переваги гостей розібравя у хаосі під воротами Свеймана. Другий же увінчав голом сольний прохід.

На "Роджерс Плейс" в Едмонтоні головні події відбулися в першій 20-хвилинці. "Ойлерз" вийшли вперед у дебюті, коли Екгольм вчасно опинився на добиванні в більшості. Відповідь "Ванкувера" була потрійною, а повернув "Кенакс" у гру шайбою за чисельної переваги Ліндгольм.

Його заспів підтримав Бесер, який оформив дубль – з правого кола вкидання та з центральної зони. У другому періоді команди обмінялися шайбами. На гол Драйзайтля в більшості "Ванкувер" відповів другим взяттям воріт від Ліндгольма. На фінальних хвилинах "Едмонтон" зняв воротаря, але встиг відзначитися лише раз – Бушар пробив Шиловса з допомогою рикошету.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Флорида" – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2); серія – 1:3
  • "Едмонтон" – "Ванкувер" – 3:4 (1:3, 1:1, 1:0); серія – 1:2

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