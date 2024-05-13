Кубок Стэнли: "Флорида" в шаге от финала на Востоке, "Эдмонтон" проиграл "Ванкуверу" дома
Розыгрыш Кубка Стэнли этого года продолжился двумя поединками Восточной и Западной конференций Национальной хоккейной лиги. Победы одержали "Флорида Пантерз" и "Ванкувер Кэнакс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
В штате Массачусетс развернулась подлинная драма. "Бостон" отличился дважды в стартовом периоде. Сначала Пастрняк в большинстве из правой зоны вбрасывания попал в дальний угол, а затем Карло "прошил" голкипера броском мимо своих и чужих от синей линии.
Во второй 20-минутке "Пантерз" сократили отставание усилиями Лунделла, забросившего шайбу после передачи из-за ворот. В финальном же периоде победу для "Флориды" вырвали Беннетт и Барков. Первый при численном преимуществе гостей разобрался в хаосе под воротами Свэймана. Второй же увенчал голом сольный проход.
На "Роджерсе Плэйс" в Эдмонтоне главные события состоялись в первой 20-минутке. "Ойлерз" вышли вперед в дебюте, когда Экхольм вовремя оказался на добивании в большинстве. Ответ "Ванкувера" был тройным, а вернул "Кэнакс" в игру шайбой при численном преимуществе Линдхольм.
Его запев поддержал Бесер, оформивший дубль – из правого круга вбрасывания и из центральной зоны. Во втором периоде команды обменялись шайбами. На гол Драйзайтля в большинстве "Ванкувер" ответил вторым взятием ворот от Линдхольма. На финальных минутах "Эдмонтон" снял вратаря, но успел отличиться только раз – Бушар пробил Шиловса с помощью рикошета.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Бостон" – "Флорида" – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2); серия – 1:3
- "Эдмонтон" – "Ванкувер" – 3:4 (1:3, 1:1, 1:0); серия – 1:2
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