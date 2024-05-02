Кубок Стенлі: "Едмонтон" вибив "Лос-Анджелес", "Даллас" переграв "Вегас"

У штаті Техас команди оформили чотири шайби на двох у першому періоді. Відкрили рахунок "Голден Найтс" – Стоун у більшості вдало підставив ключку під кидок Хеніфіна. Утім, "Старз" швидко перевернули гру: Дадонов перед воротами замкнув передачу Станковена, а Дюшен скористався чисельною перевагою "Далласа".

"Вегас" встиг зрівняти рахунок ще в першій 20-хвилинці. Карр'єр проїхався за воротами та проштовхнув шайбу в ближній кут воріт Оттінджера. Однак, у другому періоді "Старз" оформили третій гол, реалізувавши більшість – Робертсон із другої спроби "прошив" своїх і чужих під воротами Хілла та приніс "Далласу" третю перемогу в серії до чотирьох.

Натомість "Ойлерз" вибили "Лос-Анджелес" на домашньому льоду. "Нафтовики" відкрили рахунок у середині стартового періоду, коли Кейн на дальній стійці завершив швидку контратаку господарів. "Кінгз" відігралися під завісу 20-хвилинки – Лаферр'єр розписався у незахищених воротах після помилки Скіннера.

На початку другого періоду гості вийшли вперед зусиллями Лізотта, який кинув у дальній кут із правої зони. Відповідь "Едмонтона" була потрійною. Драйзайтль оформив дубль в більшості та рівних складах після передач Макдевіда, а Хайман проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". Гол Кемпе з вчасно підставленою ключкою підсолодив "Лос-Анджелесу" виліт із плей-офф.

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