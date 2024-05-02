Кубок Стэнли: "Эдмонтон" выбил "Лос-Анджелес", "Даллас" обыграл "Вегас"

В штате Техас команды оформили четыре шайбы на двоих в первом периоде. Открыли счет "Голден Найтс" – Стоун в большинстве удачно подставил клюшку под бросок Ханифина. Впрочем, "Старз" быстро перевернули игру: Дадонов перед воротами замкнул передачу Станковена, а Дюшен воспользовался численным преимуществом "Далласа".

"Вегас" успел сравнять счет еще в первой 20-минутке. Каррьер проехался за воротами и протолкнул шайбу в ближний угол ворот Оттинджера. Однако во втором периоде "Старз" оформили третий гол, реализовав большинство – Робертсон со второй попытки "прошил" своих и чужих под воротами Хилла и принес "Далласу" третью победу в серии до четырех.

В свою очередь "Ойлерз" выбили "Лос-Анджелес" на домашнем льду. "Нефтяники" открыли счет в середине стартового периода, когда Кейн на дальней штанге завершил быструю контратаку хозяев. "Кингз" отыгрались под занавес 20-минутки – Лаферрьер расписался в незащищенных воротах после ошибки Скиннера.

В начале второго периода гости вышли вперед усилиями Лизотта, бросившего в дальний угол из правой зоны. Ответ "Эдмонтона" был тройным. Драйзайтль оформил дубль в большинстве и равных составах после передач Макдэвида, а Хайман протолкнул шайбу за линию с "пятака". Гол Кемпе с вовремя подставленной клюшкой подсластил "Лос-Анджелесу" вылет из плей-офф.

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