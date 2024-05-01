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"Кароліна" та "Колорадо" вийшли в другий раунд Кубка Стенлі: відео всіх шайб вечора НХЛ

Середа 01 травня 2024 11:49
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"Кароліна" та "Колорадо" вийшли в другий раунд Кубка Стенлі: відео всіх шайб вечора НХЛ Фото: "Гаррікейнз" завершили сезон для "Айлендерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Чотири поєдинки розіграшу Кубка Стенлі-2024 дозволили визначити ще двох учасників другого раунду плей-офф. Ними стали "Кароліна Гаррікейнз" і "Колорадо Евеланш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У штаті Массачусетс "Бостон" і "Торонто" обмінялися шайбами в стартовому періоді. Відкрили рахунок "Мейпл Ліфс" – Маккейб влучно кинув від синьої лінії після виграного вкидання. "Брюїнз" відігралися з другого кидка в поєдинку, коли Фредерік замкнув передачу Маруна з-за воріт.

Утім, у другому та третьому періодах команди обійшлися без голів. Довелося грати овертайм. Фортуна там посміхнулася хокеїстам "Торонто" – Таварес вивів на ударну позицію Найза, який з близької відстані переграв Ульмарка. "Мейпл Ліфс" скоротили до мінімуму відставання в серії до чотирьох перемог (2:3).

Натомість в Ралі "Гаррікейнз" шокували гостей з Нью-Йорка двома шайбами в дебюті. Спершу Терявяйнен "прошив" Варламова кидком із лівої зони, а потім Свєчніков у дотик замкнув передачу Джарвіса в більшості. "Айлендерс" відповіли своєю шайбою за чисельної переваги – Райллі поцілив під поперечину від синьої лінії.

Ще до кінця стартового періоду "Кароліна" відзначилася втретє. Це Кузнєцов реалізував буліт. "Острів'яни" повернулися в гру в другій 20-хвилинці. Нельсон із центральної зони завершив зразкову атаку гостей, а Сізікас під завісу періоду вдало зіграв другим темпом. Однак, у фінальні 20 хвилин домінували "Гаррікейнз" – Друрі та Нейсен швидко відновили статус-кво, а Джарвіс розписався у порожніх воротах.

Фінальну перемогу над "Вінніпегом" на виїзді здобули "Евеланш". У першому періоді суперники обмінялися шайбами. На гол нападника "Джетс" Коннора гості відповіли влучним кидком Нічушкіна з правої зони вкидання. У другій 20-хвилинці "Колорадо" вже опинився попереду, закинувши дві шайби (Тренін, Лехконен) проти однієї (Морріссі).

На старті фінального періоду Тоффолі класним кидком із дистанції востаннє зрівняв рахунок (3:3). Далі "Колорадо" вже повністю заволодів ініціативою. Рантанен оформив дубль – вдало підставив ключку та завершив контратаку з Маккінноном. Натомість Менсон відзначився шайбою в порожні ворота.

Нарешті у Ванкувері головні події припали на фінальний період. "Кенакс" відкрили рахунок зусиллями Задорова, який поцілив під дальню стійку фактично з нульового кута. "Предаторз", однак, знайшли гідну відповідь на гол господарів.

Зрівняв рахунок Йосі. Оборонець в більшості таки проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". А потім Кар'є від синьої лінії потужним низовим кидком влучив у самісінький кут воріт Сіловса. "Нешвілл" скоротив відставання в серії з "Ванкувером" до мінімального (2:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Торонто" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1); серія – 3:2
  • "Кароліна" – "Айлендерс" – 6:3 (3:1, 0:2, 3:0); серія – 4:1
  • "Вінніпег" – "Колорадо" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3); серія – 1:4
  • "Ванкувер" – "Нешвілл" – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2); серія – 3:2

До слова, напередодні "Флорида" здобула четверту перемогу над "Тампою-Бей".

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