Кубок Стенлі: "Едмонтон" вдруге переграв "Вегас", "Флорида" поступилася "Торонто"

Загострилася боротьба в другому раунді плей-офф Національної хокейної ліги. Перемоги в черговий ігровий день здобули канадські команди – "Торонто Мейпл Ліфс" і "Едмонтон Ойлерз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
"Ойлерз" шокували гостей із Невади трьома шайбами в першому періоді. Розпочав побитття "Голден Найтс" Б'югстад. Американський центрфорвард підібрав шайбу за воротами та ефектно проштовхнув за лінію з іншого боку.
Його заспів підтримав Бушар. Він за хвилину влучно кинув із лінії правої зони після передачі Макдевіда в більшості. А згодом у затяжній атаці господарів Екхольм потужним пострілом із лівої зони вкидання "прошив" Хілла.
У другій 20-хвилинці закріпив перевагу "Едмонтона" Ньюджент-Гопкінс. Він отримав передачу з правого краю від Макдевіда та зі середньої дистанції зумів реалізувати момент. "Вегас" спромігся лише розмочити рахунок у фінальному періоді – Руа після падіння на лід зумів піднятися і переграти Скіннера в ближньому бою.
Завдяки домашній перемозі "Ойлерз" знову зрівняли рахунок у серії до чотирьох перемог (2:2). Наступний матч команди зіграють у Лас-Вегасі в ніч проти суботи. До Едмонтона суперники повернуться на поєдинок у ніч на понеділок.
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні "Кароліна" та "Даллас" здобули виїзні перемоги в серіях другого раунду Кубка Стенлі.
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