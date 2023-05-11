Кубок Стенлі: "Едмонтон" вдруге переграв "Вегас", "Флорида" поступилася "Торонто"

"Ойлерз" шокували гостей із Невади трьома шайбами в першому періоді. Розпочав побитття "Голден Найтс" Б'югстад. Американський центрфорвард підібрав шайбу за воротами та ефектно проштовхнув за лінію з іншого боку.

Його заспів підтримав Бушар. Він за хвилину влучно кинув із лінії правої зони після передачі Макдевіда в більшості. А згодом у затяжній атаці господарів Екхольм потужним пострілом із лівої зони вкидання "прошив" Хілла.

У другій 20-хвилинці закріпив перевагу "Едмонтона" Ньюджент-Гопкінс. Він отримав передачу з правого краю від Макдевіда та зі середньої дистанції зумів реалізувати момент. "Вегас" спромігся лише розмочити рахунок у фінальному періоді – Руа після падіння на лід зумів піднятися і переграти Скіннера в ближньому бою.

Завдяки домашній перемозі "Ойлерз" знову зрівняли рахунок у серії до чотирьох перемог (2:2). Наступний матч команди зіграють у Лас-Вегасі в ніч проти суботи. До Едмонтона суперники повернуться на поєдинок у ніч на понеділок.

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