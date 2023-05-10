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"Даллас" перестріляв "Сіетл", "Кароліна" знищила "Девілз": відео всіх голів вечора НХЛ

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Сіетл, Середа 10 травня 2023 09:25
"Даллас" перестріляв "Сіетл", "Кароліна" знищила "Девілз": відео всіх голів вечора НХЛ Фото: "Гаррікейнз" за крок від третього раунду плей-офф (facebook.com/Hurricanes)
Автор: Антон Федорців

Чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі-2023 завершилися перемогами гостей. "Кароліна Гаррікейнз" і "Даллас Старз" здолали "Нью-Джерсі Девілз" і "Сіетл Кракен" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У Ньюарку "Девілз" класно розпочали – Х'юз відкрив рахунок на 115-й секунді, підставивши ключку під кидок Маєра з дистанції. "Кароліна" відповіла шайбою Нечаса, який переграв воротаря на "п'ятаку" в стрімкій атаці, під кінець першого періоду.

А в другій 20-хвилинці відбулося справжнє побиття господарів. Спершу чеський нападник "Гаррікейнз" оформив дубль – проштовхнув шайбу за лінію із центральної зони. Далі Пеші забив кидком із середньої дистанції, Фаст вдало зіграв на добиванні, а Бернс влучно кинув із правої зони після передачі Котканіємі.

Добив "Нью-Джерсі" Мартінук. Канадець із явним українським походженням класно реалізував момент у контратаці правим краєм. Безгольовий третій період лише підкреслив нокаут "Девілз".

Натомість "Кракен" дозволили "Далласу" зрівняти рахунок у серії. Ключовою теж стала друга 20-хвилинка. Упродовж неї "Старз" закинули 4 шайби зусиллями Харлі, Домі, Павелскі та Хінца. Дубль Шварца та гол Ларссона додали "Сіетлу" надії, але шайба Домі в порожні ворота ствердила домашню поразку вашингтонців.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Нью-Джерсі" – "Кароліна" – 1:6 (1:1, 0:5, 0:0); серія – 1:3
  • "Сіетл" – "Даллас" – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1); серія – 2:2

До слова, напередодні "Едмонтон" розгромно поступився "Вегасу" в третьому матчі другого раунду плей-офф.

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