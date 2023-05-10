"Даллас" перестріляв "Сіетл", "Кароліна" знищила "Девілз": відео всіх голів вечора НХЛ

Чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі-2023 завершилися перемогами гостей. "Кароліна Гаррікейнз" і "Даллас Старз" здолали "Нью-Джерсі Девілз" і "Сіетл Кракен" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

У Ньюарку "Девілз" класно розпочали – Х'юз відкрив рахунок на 115-й секунді, підставивши ключку під кидок Маєра з дистанції. "Кароліна" відповіла шайбою Нечаса, який переграв воротаря на "п'ятаку" в стрімкій атаці, під кінець першого періоду.

А в другій 20-хвилинці відбулося справжнє побиття господарів. Спершу чеський нападник "Гаррікейнз" оформив дубль – проштовхнув шайбу за лінію із центральної зони. Далі Пеші забив кидком із середньої дистанції, Фаст вдало зіграв на добиванні, а Бернс влучно кинув із правої зони після передачі Котканіємі.

Добив "Нью-Джерсі" Мартінук. Канадець із явним українським походженням класно реалізував момент у контратаці правим краєм. Безгольовий третій період лише підкреслив нокаут "Девілз".

Натомість "Кракен" дозволили "Далласу" зрівняти рахунок у серії. Ключовою теж стала друга 20-хвилинка. Упродовж неї "Старз" закинули 4 шайби зусиллями Харлі, Домі, Павелскі та Хінца. Дубль Шварца та гол Ларссона додали "Сіетлу" надії, але шайба Домі в порожні ворота ствердила домашню поразку вашингтонців.

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