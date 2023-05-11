Кубок Стэнли: "Эдмонтон" во второй раз обыграл "Вегас", "Флорида" уступила "Торонто"

"Ойлерз" шокировал гостей из Невады тремя шайбами в первом периоде. Начал избиение "Голден Найтс" Бьюгстад. Американский центрфорвард подобрал шайбу за воротами и эффектно протолкнул за линию с другой стороны.

Его запев поддержал Бушар. Он минуту спустя точно бросил с линии правой зоны после передачи Макдэвида в большинстве. А потом в затяжной атаке хозяев Экхольм мощным выстрелом из левой зоны вбрасывания "прошил" Хилла.

Во второй 20-минутке закрепил преимущество "Эдмонтона" Ньюджент-Хопкинс. Он получил передачу с правого края от Макдэвида и со средней дистанции сумел реализовать момент. "Вегас" смог лишь размочить счет в финальном периоде – Руа после падения на лед сумел подняться и переиграть Скиннера в ближнем бою.

Благодаря домашней победе "Ойлерз" снова сравняли счет в серии до четырех побед (2:2). Следующий матч команды сыграют в Лас-Вегасе в ночь на субботу. В Эдмонтон соперники вернутся на поединок в ночь на понедельник.

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