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Кубок Стэнли: "Эдмонтон" во второй раз обыграл "Вегас", "Флорида" уступила "Торонто"

Фото: "Нефтяники" разгромили "Вегас" на домашней арене (edmontonjournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Обострилась борьба во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги. Победы в очередной игровой день одержали канадские команды – "Торонто Мейпл Лифс" и "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Ойлерз" шокировал гостей из Невады тремя шайбами в первом периоде. Начал избиение "Голден Найтс" Бьюгстад. Американский центрфорвард подобрал шайбу за воротами и эффектно протолкнул за линию с другой стороны.

Его запев поддержал Бушар. Он минуту спустя точно бросил с линии правой зоны после передачи Макдэвида в большинстве. А потом в затяжной атаке хозяев Экхольм мощным выстрелом из левой зоны вбрасывания "прошил" Хилла.

Во второй 20-минутке закрепил преимущество "Эдмонтона" Ньюджент-Хопкинс. Он получил передачу с правого края от Макдэвида и со средней дистанции сумел реализовать момент. "Вегас" смог лишь размочить счет в финальном периоде – Руа после падения на лед сумел подняться и переиграть Скиннера в ближнем бою.

Благодаря домашней победе "Ойлерз" снова сравняли счет в серии до четырех побед (2:2). Следующий матч команды сыграют в Лас-Вегасе в ночь на субботу. В Эдмонтон соперники вернутся на поединок в ночь на понедельник.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Флорида" – "Торонто" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1); серия – 3:1
  • "Эдмонтон" – "Вегас" – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1); серия – 2:2

К слову, накануне "Каролина" и "Даллас" одержали выездные победы в сериях второго раунда Кубка Стэнли.

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