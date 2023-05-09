Кубок Стэнли: "Эдмонтон" разгромно проиграл "Вегасу" третий матч серии

С триумфа для "Вегас Голден Найтс" начался двухматчевый вояж в Канаду на поединки второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стэнли, 2-й раунд

"Эдмонтон" – "Вегас" – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0); серия – 1:2

Шайбы: Фогеле, 02:45 – Оди-Маршессо, 04:44, 19:09, Уайтклауд, 27:25, Айкел, 32:03, Стивенсон, 37:13

Хозяева льда смогли оформить быстрый гол. Уже в конце третьей минуты Фогеле на "пятаке" замкнул передачу Райана от правого борта. Однако невадцы ответили уже несколько минут спустя, когда Оди-Маршессо протолкнул шайбу за линию в суматохе перед воротами Скиннера.

А в конце стартового периода "Вегас" забросил во второй раз. В этот раз Оди-Маршессо воспользовался передачей Айкела и переиграл вратаря с близкого расстояния. Во втором же периоде "Голден Найтс" расстроили "Эдмонтон" еще тремя шайбами.

Сначала Уайтклауд в затяжной атаке гостей мощным броском под ближнюю стойку из правой зоны в третий раз огорчил Скиннера. Вскоре Айкел хладнокровно реализовал момент из левой зоны вбрасывания после падения защитника. Пятую же шайбу пропустил резервный вратарь "Ойлерз" Кэмпбелл – Стивенсон на "пятаке" опередил голкипера после передачи Руа.

Разгромная победа позволила "Голден Найтс" снова повести в серии до четырех побед. Следующий поединок состоится в Эдмонтоне 10 мая вечером по местному времени. Пятый же матч серии сыграют в Лас-Вегасе 12 мая.