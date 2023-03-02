Кубок Англії шокували "моряки" з трясовини: клуб четвертого дивізіону вийшов у чвертьфінал

Турнірний шлях у Кубку Англії 2022/23 "Грімсбі" розпочав із першого раунду восени. "Моряки", які поєднали два прибережні міста Лінкольнширу – Кліторпс і сусідній Грімсбі – несподівано розгромили одного з лідерів Ліги 1. "Плімут" отримав на "Бланделл Парк" п'ять м'ячів, відповівши лише одним.

Далі "Грімсбі" вибив аутсайдера тієї ж Ліги 1 "Кембрідж" (2:1), а в третьому раунді зняв скальп зі ще одного представника цього дивізіону – "Бертона" (1:0). Непереливки "морякам" мало бути вже в 4-му колі, коли жереб їх звів із "Лутоном". "Капелюшники" цьогоріч знову претендують на плей-офф за місце в АПЛ, але на власному полі з "Грімсбі" не впоралися (2:2). На виїзді ж зазнали фіаско, пропустивши тричі до перерви.

І ось тепер настала черга "Саутгемптона". Так, "святі" зараз – зовсім небезгрішні. Однак, сумарна ринкова вартість усього "Грімсбі" десь на рівні тижневої зарплати основи "Сотона". Зусиллями досвідченого Гевана Холохана "моряки" забили під кінець першого тайму та на старті другого, а потім дозволили господарям забити лише раз.

Великий футбол у Грімсбі з'явився в 1878 році. Спершу команда називалася "Грімсбі Пелхем" на честь місцевої аристократичної родини з титулом графів Ярборо. Історія створення цілком типова для Альбіону: якось в одному з місцевих пабів зібралися крикетисти, щоб створити футбольний клуб для ігор під час паузи в сезоні бучки та м'яча.

У 1889 році "Грімсбі Таун" приєднався до Футбольного Альянсу, звідки вступив до Футбольної ліги за три роки. З того часу "моряки" набивали гулі здебільшого в Другому дивізіоні. Хоча запам'яталися і кількома періодами в Першому.

Свого апогею та команда досягла в сезоні 1934/35 під керівництвом Френка Вомека. Щойно піднявшись до еліти, "моряки" фінішували на 5-й сходинці після визнаних акул міжвоєнного англійського футболу – "Арсенала", "Сандерленда", "Шеффілд Венсдей" і "Манчестер Сіті". За рік "Грімсбі Таун" дістався до півфіналу Кубка Англії, а згодом повторив це досягнення в сезоні 1938/39.

Після Другої світової "моряки" затрималися в Першому дивізіоні лише на два сезони. Далі розпочалося падіння. "Грімсбі" бувало по кілька сезонів не міг вибратися з 4-го дивізіону, хоча тричі за чотири десятиліття проривався до чвертьфіналів Кубка англійської ліги. Новий спалах команди пов'язаний із... жадібністю.

Бажання грандів заробляти більше спровокувало створення Прем'єр-ліги перед сезоном 1992/93, а реорганізація інших ліг зробила аутсайдера Другого дивізіону претендентом на високі місця тепер у Першому, що згодом трансформувався в Чемпіоншип.

Тут "Грімсбі" провів майже всенькі 90-ті. Часом виглядав цілком конкурентним. Зокрема, в сезоні 1992/93 посів 9-те місце, а ще за два фінішував 10-м. Та в новому тисячолітті настало падіння. Опинившись у Національній лізі (5-й дивізіон), "Грімсбі" вибрався звідти лише в сезоні 2016/17. Та в Лізі 2 зірок з неба не хапає, зокрема зараз іде на 16-й сходинці.

Найбільшим футбольним іменем, пов'язаним із "Грімсбі", залишається Білл Шенклі. Легендарний менеджер "Ліверпуля" працював тут головним тренером на зорі своєї кар'єри. Із "моряками" в 1951-1954 рр. він здобув 62 перемоги (118 матчів), але пішов зі скандалом. Із двома фінішами в топ-5 він збирався нарешті завоювати путівку в Другий дивізіон, але боси "Грімсбі" не виділили грошей на підсилення.

Зараз тренером команди трудиться Пол Херст. Він провів усю ігрову кар'єру в "Ротерхемі". Розпочав тренувати в дуеті з Робом Скоттом. Так вони працювали в "Айклстоні", "Бостоні" та в "Грімсбі" у 2011-2013 рр. Згодом Херст узявся керувати "моряками" самостійно. У 2016-му вирішив вийти на новий рівень, але ні в "Шрусбері", ні в "Іпсвічі", ні в "Сканторпі" надовго не затримався. Повернувся на "Бланделл Парк" 30 грудня 2020-го.

У складі команди виділяються кілька фігур. Голкіпер Макс Крокомб відіграв 2 матчі за збірну Нової Зеландії та тріумфував у Кубку націй Океанії-2016. Конголезький оборонець Мічі Ефете колись намагався закріпитися в чемпіонаті Ісландії. Хавбек Геван Холохан здобув Кубок Ірландії 2015/16 з "Корк Сіті" та навіть зіграв у єврокубках. А орендований у "Норвіча" форвард Томас Діксон-Пітерс забив 23 м'ячі в чемпіонаті резервних команд АПЛ.

Усі ці герої разом із іншими футболістами "Грімсбі" спробують продовжити кубкову казку 19 березня. "Моряки" поїдуть у гості до іншої команди з узбережжя – елітного "Брайтона". Найвище досягнення в історії "Грімсбі" – півфінал найстарішого клубного турніру – за один крок...