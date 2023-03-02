Кубок Англии шокировали "моряки" из трясины: клуб четвертого дивизиона вышел в 1/4 финала

Турнирный путь в Кубке Англии 2022/23 "Гримсби" начал с первого раунда осенью. "Моряки", объединившие два прибрежных города Линкольншира – Клиторпс и соседний Гримсби – неожиданно разгромили одного из лидеров Лиги 1. "Плимут" получил на "Бланделл Парк" пять мячей, ответив лишь одним.

Далее "Гримсби" выбил аутсайдера той же Лиги 1 "Кембридж" (2:1), а в третьем раунде снял скальп с еще одного представителя этого дивизиона – "Бертона" (1:0). Тяжелые для "моряков" времена должны были наступить уже в 4-м круге, когда жребий свел их с "Лутоном". "Шляпники" в этом году снова претендуют на плей-офф за место в АПЛ, но на собственном поле с "Гримсби" не справились (2:2). На выезде же потерпели фиаско, пропустив трижды до перерыва.

И вот теперь настал черед "Саутгемптона". Да, "святые" сейчас – совсем небезгрешные. Однако суммарная рыночная стоимость всего "Гримсби" где-то на уровне недельной зарплаты основы "Сотона". Усилиями опытного Гевана Холохана "моряки" забили на исходе первого тайма и на старте второго, а затем позволили хозяевам забить только раз.

Большой футбол в Гримсби появился в 1878 году. Сначала команда называлась "Гримсби Пелхэм" в честь местной аристократической семьи с титулом графов Ярборо. История создания вполне типична для Альбиона: однажды в одном из местных пабов собрались крикетисты, чтобы создать футбольный клуб для игр во время паузы в сезоне биты и мяча.

В 1889 году "Гримсби Таун" присоединился к Футбольному Альянсу, откуда вступил в Футбольную лигу три года спустя. С тех пор "моряки" набивали шишки в основном во Втором дивизионе. Хотя запомнились и несколькими периодами в Первом.

Своего апогея та команда достигла в сезоне 1934/35 под руководством Фрэнка Уомэка. Едва поднявшись в элиту, "моряки" финишировали на 5-й строчке после признанных акул межвоенного английского футбола – "Арсенала", "Сандерленда", "Шеффилд Уэнсдей" и "Манчестер Сити". Через год "Гримсби Таун" добрался до полуфинала Кубка Англии, а впоследствии повторил это достижение в сезоне 1938/39.

После Второй мировой "моряки" задержались в Первом дивизионе всего на два сезона. Дальше началось падение. "Гримсби" бывало по несколько сезонов не мог выбраться из 4-го дивизиона, хотя трижды за четыре десятилетия прорывался в четвертьфинал Кубка английской лиги. Новая вспышка команды связана с... жадностью.

Желание грандов зарабатывать больше спровоцировало создание Премьер-лиги перед сезоном 1992/93, а реорганизация других лиг сделала аутсайдера Второго дивизиона претендентом на высокие места теперь в Первом, что впоследствии трансформировался в Чемпионшип.

Здесь "Гримсби" провел почти все 90-е. Порой выглядел вполне конкурентным. В частности, в сезоне 1992/93 занял 9-е место, а еще через два финишировал 10-м. Но в новом тысячелетии наступило падение. Оказавшись в Национальной лиге (5-й дивизион), "Гримсби" выбрался оттуда только в сезоне 2016/17. Но в Лиге 2 звезд с неба не хватает, в том числе сейчас идет на 16-й строчке.

Самым большим футбольным именем, связанным с "Гримсби", остается Билл Шенкли. Легендарный менеджер "Ливерпуля" работал здесь главным тренером на заре своей карьеры. С "моряками" в 1951-1954 гг. он одержал 62 победы (118 матчей), но ушел со скандалом. С двумя финишами в топ-5 он собирался наконец-то завоевать путевку во Второй дивизион, но боссы "Гримсби" не выделили денег на усиление.

Сейчас тренером команды работает Пол Херст. Он провел всю игровую карьеру в "Ротерхэме". Начал тренировать в дуэте с Робом Скоттом. Так они работали в "Айклстоне", "Бостоне" и в "Гримсби" в 2011-2013 гг. Впоследствии Херст взялся руководить "моряками" самостоятельно. В 2016-м решил выйти на новый уровень, но ни в "Шрусбери", ни в "Ипсвиче", ни в "Сканторпе" надолго не задержался. Вернулся на "Бланделл Парк" 30 декабря 2020 года.

В составе команды выделяется несколько фигур. Голкипер Макс Крокомб отыграл 2 матча за сборную Новой Зеландии и триумфовал в Кубке наций Океании-2016. Конголезский защитник Мичи Эфете когда-то пытался закрепиться в чемпионате Исландии. Хавбек Геван Холохан завоевал Кубок Ирландии 2015/16 с "Корк Сити" и даже сыграл в еврокубках. А арендованный у "Норвича" форвард Томас Диксон-Питерс забил 23 мяча в чемпионате резервных команд АПЛ.

Все эти герои вместе с другими футболистами "Гримсби" попытаются продлить кубковую сказку 19 марта. "Моряки" поедут в гости к другой команде с побережья – элитного "Брайтона". Наибольшее достижение в истории "Гримсби" – полуфинал старейшего клубного турнира – всего в одном шаге...