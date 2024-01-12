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Ель Класіко поза чергою, заміна Формули-1 і битва в Манчестері: анонс вихідних у спорті

П'ятниця 12 січня 2024 17:36
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Ель Класіко поза чергою, заміна Формули-1 і битва в Манчестері: анонс вихідних у спорті Фото: Мадрид і Барселона розіграють Суперкубок Іспанії (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Хокейне протистояння Вашингтона та Нью-Йорка, старт сезону "електричної" Формули, головне футбольне дербі Іспанії, баскетбольний поєдинок штатів Колорадо та Індіана та битва "Манчестер Юнайтед" і лондонського "Тоттенхема" за європейське майбутнє відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

"Вашингтон" – "Рейнджерс"

13 січня, 20:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляція на app.setantasports.com

Регулярний чемпіонат НХЛ досягнув екватора, тож командам слід попіклуватися про тепле місце в плей-офф. У цьому питанні "Нью-Йорк Рейнджерс" просунувся всерйоз. Рекорд команди – 26 перемог, 14 поразок – дозволяє обережно готуватися до матчів на виліт. А ось "Кепіталз" із постарілим Алєксандром Овєчкіним далекий від гарантій. Та й результативність "Вашингтона" найгірша...

eПрі Мексики

13 січня, 22:03, Мехіко, Автодром імені братів Родрігесів, телетрансляція на Eurosport 2

Поки до старту нового сезону Формули-1 залишається майже два місяці, фанати Королеви автоспорту мають дві розваги. Частина дивиться серіал Drive to Survive, інша – менш престижні автоперегони. У суботу розпочнеться новий сезон Формули E. Першою зупинкою став Мехіко. Британець Джейк Денніс за кермом "Андретті" захищатиме титул від посягань пілотів "Ягуара", "Пенске" та "Порше".

Ель Класіко поза чергою, заміна Формули-1 і битва в Манчестері: анонс вихідних у спорті

Фото: Формула E на стартовій решітці (facebook.com/fiaformulae)

"Реал" – "Барселона"

14 січня, 21:00, Ер-Ріяд, "Мрсул Парк", трансляція на app.setantasports.com

На старті кожного сезону шанувальники іспанської Ла Ліги шукають в календарі головне протистояння королівства. Мадридський "Реал" і "Барселона" зазвичай перетинаються двічі. Кубкові зустрічі, а тим більше єврокубкові – рідкість. Інколи додатковий подарунок підносить Суперкубок Іспанії. Так сталося й цього разу, адже "вершкові" та "блаугранас" таки завоювали місця у фіналі міні-турніру.

"Денвер" – "Індіана"

14 січня, 22:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Цікаве протистоння в прийнятний для європейців час запропонувала НБА. У столиці Колорадо зустрінуться команди верхівок Заходу та Сходу. У гості до чинних чемпіонів із "Денвера" завітають амбітні гості з Індіани. "Пейсерс" щосили прагнуть закінчити серію з невиходами в плей-офф. Стабільність результатів дозволяють команді Ріка Карлайла обережно мріяти про нові подвиги.

Ель Класіко поза чергою, заміна Формули-1 і битва в Манчестері: анонс вихідних у спорті

Фото: "Пейсерс" три сезони поспіль пролітали повз плей-офф НБА (facebook.com/pacers)

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

14 січня, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Настрої фанатів манкуніанців і лондонців на старті сезону були полярними. Перші вірили в переривання кола невдач МЮ, а ось другі нічого не чекали після продажу Харрі Кейна. "Шпори" фантастично стартували в чемпіонаті (26 очок за 10 турів), але потім потрапили до ігрової ями. Та вже вийшли з неї. А от "Юнайтед" розривається між блиском і злиднями, тож кожен новий матч команди – сюрприз.

До слова, раніше склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.

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