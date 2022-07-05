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Кубок африканских наций-2023 вынужденно перенесли: известна причина

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Египет, Вторник 05 июля 2022 13:25
Кубок африканских наций-2023 вынужденно перенесли: известна причина Фото: Сборная Сенегала – действующий чемпион Африки (cafonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Африканская конфедерация футбола сместила на год грядущий Кубок африканских наций, хозяином которого станет Кот-д'Ивуар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Планируемый на лето следующего года КАН-2023 перенесли. График турнира изменили не по футбольным или экономическим, а по климатическим причинам.

Сначала организаторы запланировали проведение Кубка африканских наций в июне-июле 2023 года. Однако именно на этот период в Кот-д'Ивуаре выпадает сезон дождей. Чтобы избежать срыва отдельных матчей или турнира в целом, функционеры решили перенести КАН-2023 на январь-февраль 2024 года.

Хозяином соревнований останется Кот-д'Ивуар. Турнир примут 6 стадионов в пяти городах на западе Африки. За главный трофей континента сразятся 24 сборные.

Действующим чемпионом является сборная Сенегала. В финале КАН-2021 Садьо Мане и компания одолели египтян в серии пенальти.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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