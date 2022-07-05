Кубок африканских наций-2023 вынужденно перенесли: известна причина

Африканская конфедерация футбола сместила на год грядущий Кубок африканских наций, хозяином которого станет Кот-д'Ивуар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Планируемый на лето следующего года КАН-2023 перенесли. График турнира изменили не по футбольным или экономическим, а по климатическим причинам.

Сначала организаторы запланировали проведение Кубка африканских наций в июне-июле 2023 года. Однако именно на этот период в Кот-д'Ивуаре выпадает сезон дождей. Чтобы избежать срыва отдельных матчей или турнира в целом, функционеры решили перенести КАН-2023 на январь-февраль 2024 года.

Хозяином соревнований останется Кот-д'Ивуар. Турнир примут 6 стадионов в пяти городах на западе Африки. За главный трофей континента сразятся 24 сборные.

Действующим чемпионом является сборная Сенегала. В финале КАН-2021 Садьо Мане и компания одолели египтян в серии пенальти.