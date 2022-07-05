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Кубок африканських націй-2023 вимушено перенесли: відома причина

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Єгипет, Вівторок 05 липня 2022 13:25
Кубок африканських націй-2023 вимушено перенесли: відома причина Фото: Збірна Сенегалу – чинний чемпіон Африки (cafonline.com)
Автор: Антон Федорців

Африканська конфедерація футболу змістила на рік прийдешній Кубок африканських націй, господарем якого стане Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Запланований на літо наступного року КАН-2023 перенесли. Графік турніру змінили не з футбольних чи економічних, а кліматичних причин.

Спершу організатори запланували проведення Кубка африканських націй у червні-липні 2023-го. Проте, саме на цей період у Кот-д'Івуарі випадає сезон дощів. Аби не уникнути зриву окремих матчів чи турніру загалом, функціонери вирішили перенести КАН-2023 на січень-лютий 2024 року.

Господарем змагань залишиться Кот-д'Івуар. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах на заході Африки. За головний трофей континенту змагатимуться 24 збірні.

Чинним чемпіоном є збірна Сенегалу. У фіналі КАН-2021 Садьйо Мане та компанія здолали єгиптян у серії пенальті.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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