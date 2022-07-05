Кубок африканських націй-2023 вимушено перенесли: відома причина

Африканська конфедерація футболу змістила на рік прийдешній Кубок африканських націй, господарем якого стане Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Запланований на літо наступного року КАН-2023 перенесли. Графік турніру змінили не з футбольних чи економічних, а кліматичних причин.

Спершу організатори запланували проведення Кубка африканських націй у червні-липні 2023-го. Проте, саме на цей період у Кот-д'Івуарі випадає сезон дощів. Аби не уникнути зриву окремих матчів чи турніру загалом, функціонери вирішили перенести КАН-2023 на січень-лютий 2024 року.

Господарем змагань залишиться Кот-д'Івуар. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах на заході Африки. За головний трофей континенту змагатимуться 24 збірні.

Чинним чемпіоном є збірна Сенегалу. У фіналі КАН-2021 Садьйо Мане та компанія здолали єгиптян у серії пенальті.