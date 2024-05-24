Кубкове дербі у фіналі, княжа Формула-1 та Схід і Захід НХЛ разом: анонс вихідних у спорті

"Міннесота" – "Даллас"

25 травня, 03:30, Міннеаполіс, "Таргет Центр", телетрансляція на Setanta Sports

"Тімбервулвз" після переможної серії з чинним чемпіоном намагають здолату ще один "балканоцентричний" колектив. Перший млинець вийшов глевким. Словенець Лука Дончіч став головною дійовою особою стартового поєдинку в Міннеаполісі, набравши 33 очки. Натомість лідер "Міннесоти" Ентоні Едвардс, хоч і завершив матч із дабл-даблом (19+11), але не став найрезультативнішим навіть в складі власної команди. Тавро "нового Джордана" для нього – явно передчасне.

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

25 травня, 17:00, Лондон, "Вемблі", телетрансляція на Setanta Sports

Останню спробу МЮ врятувати сезон побачить столиця. Команда Еріка тен Хага у фіналі найстарішого турніру планети намагатиметься залишити сусідів без чемпіонського дубля. "Манчестер Сіті" в останньому турі завоював золоті медалі та прагне вдруге поспіль взяти ще й Кубок Англії. Лише перемога дозволить "Юнайтед" потрапити в єврокубки на наступний сезон. Поразка ж, вочевидь, стане останнім матчем для нідерландського фахівця на чолі "червоних дияволів".

"Даллас" – "Едмонтон"

26 травня, 03:00, Даллас, "Амерікан Ейрлайнс Центр", телетрансляція на Setanta Sports+

Друге побачення найкращих команд Західної конференції НХЛ у Техасі. І "Старз", і "Ойлерз" у півфінальних серіях здолали опонентів із категорії завчасного фіналу. Тепер залишилося зробити останні 4 кроки до фіналу Кубка Стенлі-2024. Навіть затяті фанати "Далласа" й "Едмонтона" не повірять у можливість перемогти в серії в "одні ворота". Кожен новий поєдинок перетворюється на чистий аркуш. Десь солюватиме Коннор Макдевід, а в інший день настане зоряний час Джеймі Бенна.

Гран-прі Монако

26 травня, 16:00, Монте-Карло, Міська траса Монте-Карло, телетрансляція на Setanta Sports+

Останні два етапи F1 реанімували інтригу в сезоні-2024. Найбільше доклався до відновлення інтересу до Королеви автоспорту Ландо Норріс. Пілот "Макларена" спершу тріумфував у Маямі, а в Імолі фінішував ледь не на задньому крилі Макса Ферстаппена з "Ред Булла". Останній залишається лідером загального заліку, але зіткнувся з тиском голодного до звитяг британця. Посередні ж результати напарника – Серхіо Переса – підпустили "Феррарі" в Кубку конструкторів.

"Флорида" – "Рейнджерс"

26 травня, 22:00, Санрайз, "Емерант Банк Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

"Пантерз" повернуться додому мінімум із однією виїзною перемогою, що робить їх фаворитами головного протистояння Східної конференції НХЛ. Утім, "синьосорочечники" з Нью-Йорка стали чемпіонами регулярної першості невипадково. Розгромити "Вашингтон" спромігся б кожен учасник плей-офф, а ось доволі впевнено розібратися з "Кароліною" – одиниці. Отже, "Рейнджерс" заслужено потрапили до фінальної серії та ще пошарпають нерви "Флориди".