Кубковое дерби в финале, княжеская F1 и Восток и Запад НХЛ вместе: анонс выходных в спорте

"Миннесота" – "Даллас"

25 мая, 03:30, Миннеаполис, "Таргет Центр", телетрансляция на Setanta Sports

"Тимбервулвз" после победной серии с действующим чемпионом пытаются одолеть еще один "балканоцентрический" коллектив. Первый блин получился комом. Словенец Лука Дончич стал главным действующим лицом стартового поединка в Миннеаполисе, набрав 33 очка. В то же время лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс, хоть и завершил матч с дабл-даблом (19+11), но не стал самым результативным даже в составе собственной команды. Клеймо "нового Джордана" для него – явно преждевременное.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

25 мая, 17:00, Лондон, "Уэмбли", телетрансляция на Setanta Sports

Последнюю попытку МЮ спасти сезон увидит столица. Команда Эрика тен Хага в финале старейшего турнира планеты постарается оставить соседей без чемпионского дубля. "Манчестер Сити" в последнем туре завоевал золотые медали и стремится во второй раз подряд взять еще и Кубок Англии. Только победа позволит "Юнайтед" попасть в еврокубки на следующий сезон. Поражение же, по всей видимости, станет последним матчем для нидерландского специалиста во главе "красных дьяволов".

"Даллас" – "Эдмонтон"

26 мая, 03:00, Даллас, "Американ Эйрлайнс Центр", телетрансляция на Setanta Sports+

Второе свидание лучших команд Западной конференции НХЛ в Техасе. И "Старз", и "Ойлерз" в полуфинальных сериях одолели оппонентов из категории досрочного финала. Теперь осталось сделать последние 4 шага в финал Кубка Стэнли-2024. Даже ярые фанаты "Далласа" и "Эдмонтона" не поверят в возможность победить в серии в "одни ворота". Каждый новый поединок становится чистым листом. Где-то будет солировать Коннор Макдэвид, а в другой день придет звездное время Джейми Бенна.

Гран-при Монако

26 мая, 16:00, Монте-Карло, Городская трасса Монте-Карло, телетрансляция на Setanta Sports+

Последние два этапа F1 реанимировали интригу в сезоне-2024. Больше всего приложился к возобновлению интереса к Королеве автоспорта Ландо Норрис. Пилот "Макларена" сначала триумфовал в Майами, а в Имоле финишировал едва ли не на заднем крыле Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Последний остается лидером общего зачета, но столкнулся с давлением голодного к победам британца. Посредственные же результаты партнера – Серхио Переса – подпустили "Феррари" в Кубке конструкторов.

"Флорида" – "Рейнджерс"

26 мая, 22:00, Санрайз, "Эмерант Банк Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

"Пантерз" вернутся домой минимум с одной выездной победой, что делает их фаворитами главного противостояния Восточной конференции НХЛ. Впрочем, "синерубашечники" из Нью-Йорка стали чемпионами регулярного первенства неслучайно. Разгромить "Вашингтон" смог бы каждый участник плей-офф, а вот достаточно уверенно разобраться с "Каролиной" – единицы. Итак, "Рейнджерс" заслуженно попали в финальную серию и потрепают нервы "Флориды".