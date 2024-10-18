На Кубі стався блекаут: понад 10 млн людей залишилися без світла

Як пише видання, кубинська електростанція Антоніо Гутьєраса в Матансасі (місто на Кубі) вийшла з ладу незадовго до полудня.

Через це чиновники скасували надання життєво важливих послуг. При цьому школи та університети було закрито до неділі. Також влада віддала вказівку скасувати проведення розважальних та культурних заходів, було закрито нічні клуби.

Уряд Куби заявив, що у п'ятницю на роботу мають вийти лише основні співробітники державних підприємств харчової промисловості та охорони здоров'я.

При цьому енергетики заявили, що вони не можуть спрогнозувати скільки часу знадобиться, щоб відновити електропостачання.

Reuters звертає увагу, що кубинці почали активно користуватися генераторами.

"Нестача палива - це найважливіший фактор", - розповів прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро.

Сильний вітер і шторм, який розпочався після урагану "Мілтон" минулого тижня, призвели до того, що на електростанції Куби було неможливо доставляти дефіцитне паливо.

"Керівництво країни приділяє першочергову увагу рішенню цієї вкрай важливої ​​для країни енергетичної проблеми. Не буде спокою, допоки електропостачання не буде відновлено", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.