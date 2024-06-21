Декілька європейських країн залишилися без електрики через рекордну спеку

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та на більшій частині адріатичного узбережжя Хорватії, де температура піднялася до 40 градусів, сталося велике відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі", - повідомила місцева мережева компанія CEDIS.

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано "міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн".

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, включаючи столицю Тирану, зникла електрика. Вона процитувала джерела, які повідомляють, що причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

Спека в Європі

Нагадаємо, у Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури. Країни Середземномор'я також пережили ще один тиждень різких високих температур, які сприяли лісовим пожежам від Португалії до Греції та вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі. У Сербії метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів тепла цього тижня, оскільки вітри із Північної Африки перенесли гарячий фронт через Балкани.

Рекордні температури останніх днів спричинили сотні, якщо не тисячі смертей в Азії та Європі. У Саудівській Аравії майже два мільйони прочан-мусульман завершують цього тижня хадж у Великій мечеті в Мецці. Однак, згідно з повідомленнями іноземної влади, сотні людей загинули під час подорожі через температуру вище 51 градуса.