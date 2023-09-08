На Кубі вербували бойовиків воювати проти України: влада провела арешти

"В результаті розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, зокрема внутрішній організатор цих дій", - заявив полковник МВС Куби Сесар Родрігес.

Родрігес не назвав жодного з обвинувачених в участі в угрупуванні, але сказав, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які проживають на острові, для вербування кубинців для участі у війні на боці Росії.

Прокурор Хосе Луїс Рейєс заявив, що причетні до скандалу можуть бути покарані тюремним ув'язненням на строк до 30 років, довічним ув'язненням або смертною карою, залежно від тяжкості та типу злочинів, що варіюються від торгівлі людьми до найманства та ворожих дій проти іноземної держави.

Кубинські найманці

Раніше цього тижня Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії. Група наймала найманців на війну з Україною.

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічного застою у себе вдома.

Президент Росії Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

Куба заявляє, що не бере участі у війні проти України і забороняє використання своїх громадян як найманців.