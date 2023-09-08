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На Кубе вербовали боевиков воевать против Украины: власти провели аресты

Фото: Кубинские власти арестовали 17 человек, вербовавших наемников на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые заманивали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий", - заявил полковник МВД Кубы Сесар Родригес.

Родригес не назвал ни одного из обвиняемых в участии в группировке, но сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в войне на стороне России.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные к скандалу могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий против иностранного государства.

Кубинские наемники

Ранее на этой неделе Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России. Группа нанимала наемников на войну с Украиной.

Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, уже давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома.

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

Куба заявляет, что не участвует в войне против Украины и запрещает использование своих граждан в качестве наемников.

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