На Кубе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса COVID-19 зафиксирован на Кубе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Сообщается, что от вируса скончался 61-летний турист из Италии.

По данным Министерства здравоохранения страны, пациент, недавно перенесший бронхиальную астму, был госпитализирован в критическом состоянии и находился в палате интенсивной терапии.

По данным издания, заболевший и два его соотечественника прибыли на Кубу из Ломбардии - итальянского региона, наиболее пострадавшего от коронавируса.

У всех троих были обнаружены симптомы коронавируса, в результате чего они были госпитализированы в Институт тропической медицины имени Педро Коури в Гаване.

Всего на Кубе выявлено десять случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.

Кроме того, Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.