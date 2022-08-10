UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Кубе потушен крупнейший пожар в истории острова

Фото: на Кубе потушен крупнейший пожар в истории острова (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Кубинские пожарные потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пожар нефтехранилищ был назван официальными лицами Кубы самым крупным в истории острова. Пламя, охватившее участок с четырьмя емкостями для нефти в порту для супертанкеров в Матансасе, утихло, а высокие столбы густого черного дыма, вырывающиеся из этого района, пропали.

Матансас является крупнейшим портом Кубы для импорта сырой нефти и топлива. Кубинская тяжелая нефть, а также мазут и дизельное топливо, хранящиеся в Матансасе в 10 огромных резервуарах, в основном используются для выработки электроэнергии на острове.

Молния ударила в один из резервуаров для хранения топлива в пятницу вечером. К понедельнику пожар охватил район с четырьмя резервуарами. На помощь кубинским пожарным пришли 100 мексиканских и венесуэльских спасателей.

Во вторник к усилиям по тушению пожара присоединились дополнительные вертолеты, а также два пожарных катера, присланных Мексикой вместе с тяжелой пожарной техникой.

Официальные лица не сообщают, сколько топлива было потеряно в результате пожара, в результате которого были уничтожены все четыре емкости. Власти заявили, что нефть не загрязнила близлежащий залив Матансас.

Ранее мы сообщали, что в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КубаПожар