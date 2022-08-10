На Кубе потушен крупнейший пожар в истории острова

Пожар нефтехранилищ был назван официальными лицами Кубы самым крупным в истории острова. Пламя, охватившее участок с четырьмя емкостями для нефти в порту для супертанкеров в Матансасе, утихло, а высокие столбы густого черного дыма, вырывающиеся из этого района, пропали.

Матансас является крупнейшим портом Кубы для импорта сырой нефти и топлива. Кубинская тяжелая нефть, а также мазут и дизельное топливо, хранящиеся в Матансасе в 10 огромных резервуарах, в основном используются для выработки электроэнергии на острове.

Молния ударила в один из резервуаров для хранения топлива в пятницу вечером. К понедельнику пожар охватил район с четырьмя резервуарами. На помощь кубинским пожарным пришли 100 мексиканских и венесуэльских спасателей.

Во вторник к усилиям по тушению пожара присоединились дополнительные вертолеты, а также два пожарных катера, присланных Мексикой вместе с тяжелой пожарной техникой.

Официальные лица не сообщают, сколько топлива было потеряно в результате пожара, в результате которого были уничтожены все четыре емкости. Власти заявили, что нефть не загрязнила близлежащий залив Матансас.