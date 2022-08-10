На Кубі ліквідовано найбільшу пожежу в історії острова

Пожежа нафтосховищ була названа офіційними особами Куби найбільшою в історії острова. Полум'я, що охопило ділянку з чотирма ємностями для нафти в порту для супертанкерів в Матансасі, вщухло, а високі стовпи густого чорного диму, що вириваються з цього району, пропали.

Матансас є найбільшим портом Куби для імпорту сирої нафти і палива. Кубинська важка нафта, а також мазут і дизельне паливо, що зберігаються в Матансасі в 10 величезних резервуарах, в основному використовуються для вироблення електроенергії на острові.

Блискавка вдарила в один з резервуарів для зберігання палива в п'ятницю ввечері. До понеділка пожежа охопила район з чотирма резервуарами. На допомогу кубинським пожежникам прийшли 100 мексиканських і Венесуельських рятувальників.

У вівторок до зусиль з гасіння пожежі приєдналися Додаткові вертольоти, а також два пожежних катери, надісланих Мексикою разом з важкою пожежною технікою.

Офіційні особи не повідомляють, скільки палива було втрачено в результаті пожежі, в результаті якого були знищені всі чотири ємності. Влада заявила, що нафта не забруднила прилеглу затоку Матансас.