На Кубе из-за молнии вспыхнул масштабный пожар: есть жертва и много пострадавших

Пламя возникло в резервуаре вместимостью 50 тысяч тонн нефти, который на момент удара молнии был заполнен наполовину. Впоследствии сильный ветер направил огонь на еще один резервуар такой же вместимостью с большим объемом топлива.

Сейчас пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пожара. Власти страны обратились с просьбой о помощи к соседним странам, в частности Мексике и Венесуэле.

Один человек погиб

По предварительным данным, известно об одном погибшем, 121 раненном и 17 пропавших без вести. Среди пострадавших - пятеро в критическом состоянии, трое - в тяжелом. Более 1300 человек эвакуировали из опасной зоны

К слову, во время пожара пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус. Он находился на месте событий, когда пламя перекинулось на второй резервуар с нефтью, вызвав взрывы, и получил ранения.